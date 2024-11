Mario e Marzia Gregoraci, chi sono il padre e la sorella di Elisabetta Gregoraci

La vita di Elisabetta Gregoraci è stata segnata in maniera sconvolgente dalla morte della madre Melina Francavilla, ma negli anni la conduttrice originaria di Soverato ha avuto comunque la fortuna di poter contare sull’amato padre Mario e sulla sorella Marzia, ai quali è unita in maniera viscerale. Intervistato a Verissimo, Mario Gregoraci ha parlato del rapporto con la figlia Elisabetta Gregoraci, svelando i caratteri ereditati dalla madre:

“La vita ti da e ti toglie, io credo di essere stato un papà fortunato, bisogna andare avanti perchè la vita continua. Mi ritengo fortunato, non sono molto bravo a parlare in pubblico ma sono molto orgoglioso di Elisabetta, ha lo stesso carattere di sua madre Melina” ha raccontato il padre della conduttrice anch’esso originario di Soverato e grande appassionato di karate come la figlia.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con la sorella Marzia: “Una sorella è un dono della vita”

Non è un mistero neanche il forte legame che unisce Elisabetta Gregoraci alla sorella Marzia, sulla quale si è soffermata in svariate occasioni la donna. Nel corso di una intervista rilasciata a Domenica In di Mara Venier, l’ex moglie di Flavio Briatore ha raccontato lo speciale viaggio fatto con la sorella in quel di Lourdes: “Quando c’è qualcosa di forte siamo abituate ad essere in due…Io e te. E questa esperienza è stata tra le più forti! Custodirò sempre nel mio cuore le forti emozioni vissute in questi giorni perché se la vita è un dono e una sorella lo è molto di più” l’emozionante dedica di Elisabetta Gregoraci.

Marzia e Mario Gregoraci vivono entrambi in quel di Soverato, paese Natale anche della conduttrice calabrese che come noto, però, vive da anni a Montecarlo, nella quale è rimasta anche dopo la fine del matrimonio con Briatore.