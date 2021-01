Mario Ermito: “Dayane Mello? Stava nascendo una bella sintonia”/ “Fuori dal GF…”

Mario Ermito è stato protagonista di una lunga chiacchierata con Giada Di Miceli ai microfoni di Radio Radio nel programma “Non succederà più”. L’attore ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip 5 dopo soli pochi giorni di permanenza, e non senza dispiacere. Ad oggi spera che a vincere possa essere uno tra Maria Teresa Ruta, Andrea Zenga e Dayane Mello. Su quest’ultima si è però soffermato, spiegando il rapporto nato nella Casa e ammettendo la volontà di conoscerla meglio.

“Stava nascendo una bella sintonia. – ha ammesso Ermito – La continuerò a frequentare, è piacevole parlare con lei. La trovo profonda, una scoperta piacevolissima. Non mi sono fermato in superficie. Quando uscirà approfondiremo… In amicizia”. Ha tenuto a sottolineare proprio quest’ultima parola, chiarendo, dunque, che non si parla al momento di flirt o possibile amore. Ha inoltre chiarito che non c’è stato alcun flirt con Barbara D’Urso – conosciuta ad una cena con altri amici – anche se “Ho subito il suo fascino”, ha affermato l’attore.

Mario Ermito a Uomini e Donne? “Quando me l’hanno proposto…”

Nel corso della lunga chiacchierata in radio, Mario Ermito ha inoltre parlato della sua carriera di attore e ricordato della mancata esperienza a Uomini e Donne. “Faccio l’attore da diversi anni. Quando mi hanno proposto il trono o ero fidanzato o dovessi fare altre cose di lavoro, fiction o film. – ha precisato – Solo per questo motivo ho rifiutato, non per altro.” Ermito ha così aggiunto: “Sono lusingato di essere stato chiamato più volte. Li stimo tanto, li conosco tutti. Ho lavorato anche con Maria in House of Party, una persona fantastica con cui spero di poter collaborare”. Chiaro che, se capitasse un’altra proposta per Uomini e Donne, Mario stavolta valuterebbe per un probabile si.



