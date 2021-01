Adua Del Vesco: “Sogno erotico su Dayane Mello”/ “Ci sono stati dei baci, poi…”

Continua tra alti e parecchi bassi l’amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip. Le due protagoniste, dopo mesi di grande affetto in cui sono state inseparabili, hanno vissuto un momento di rottura con l’ingresso di Sonia Lorenzini. La sua uscita ha poi riavvicinato le due donne ma, nel corso delle ultime settimane, ci sono stati nuovi scontri, dovuti sostanzialmente ad una forte diversità caratteriale che porta spesso la Mello a sentirsi ‘appesantita’ da Adua. La Del Vesco, però, sembra sempre più legata a Dayane e oggi in casa ha raccontato di aver fatto un sogno a luci rosse che vedeva protagoniste proprio lei e la brasiliana. Stando infatti a quanto riportato da IsaeChia, Adua ha raccontato a Dayane di aver sognato di girare un film erotico su loro due.

Adua e il sogno erotico su Dayane: Zorzi e Orlando commentano con ironia

La modella, incuriosita, ha allora chiesto: “Davvero? Ma sessuale? Era bello?”. Adua ha replicato, confermando: “Era bello ma non te lo racconto, te lo dico fuori da qua. – tuttavia ha raccontato qualche primo dettaglio – Ci sono stati dei baci e poi anche un momento molto bello…” Attenti e all’ascolto, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non si sono lasciati sfuggire il piccante racconto e hanno ovviamente commentato con il sarcasmo che li contraddistingue. “Ormai non ci crediamo più a queste cose ragazze”, ha detto Stefania ridendo. Zorzi ha invece lanciato una frecciatina tra le risate: “Sei in assenza di dinamiche? Inventa un sogno erotico, il terzo blocco sarà tuo!”.

STO MAAAAALEEEE RAAAAGAAAAAA, MA POI “era bello?” “Si” AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHAHAHAHAHAHAHHAHGH FERMAATECIII CHE OGGI FACCIAMO IL PANICO #ROSMELLO pic.twitter.com/gWI4uQOvNh — C🦋 (@Abbiamovintonoi) January 23, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA