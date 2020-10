Mario Fargetta, ex marito Federica Panicucci/ 10 anni di matrimonio e 2 figli

Mario Fargetta è l’ex marito di Federica Panicucci, la conduttrice televisiva ospite della nuova puntata di Verissimo. Il disc jockey e produttore discografico è stato legato sentimentalmente per circa dieci al volto noto di Canale 5: un amore importante suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Sofia, nata nel 2005, e Mattia nel 2007. Un rapporto speciale quello tra Federica Panicucci e Fargetta che hanno condiviso momenti irripetibili della loro vita, ma improvvisamente qualcosa si è rotto visto che la coppia ha annunciato con grandissimo dolore la separazione. 9 anni di matrimonio e poi la decisione di separarsi ufficializzata con un comunicato stampa diramato nel 2015: “con immenso dispiacere ma con la serenità che deriva dall’aver ponderato insieme la decisione e dalla consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli. Anche se non saranno più moglie e marito resteranno sempre e comunque genitori e faranno del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione”.

Mario Fargetta e Federica Panicucci: perchè è finita?

Come mai è finita fra Mario Fargetta e Federica Panicucci? Dopo il matrimonio, celebrato nel 2006, e la nascita di due figli, la coppia è entrata in crisi; una crisi matrimoniale durata circa tre anni che si è conclusa con la separazione. Dopo la fine della storia d’amore con Fargetta, la conduttrice è rimasta single per più di un anno, ma in tanti si sono sempre chiesti cosa abbia spinto la coppia a lasciarsi. In realtà nessuno dei due ha mai chiarito e ufficializzato i motivi della loro separazione, anche se stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui giornali il motivo della fine del loro matrimonio sarebbe legato proprio al comportamento del dj. Sul settimanale Oggi, infatti, si leggeva anni fa: “lui non è un marito modello, lei fa buon viso a cattivo gioco”. Non solo, sempre all’interno di quell’articolo si leggeva: “aria di crisi. Sembra che in casa Panicucci-Fargetta la vita non sia così serena. C’è che dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossippari sostengono che Federica faccia buon viso a cattivo gioco per evitare scandali”. Stando alle indiscrezioni a portare la coppia al declino sarebbero stato alcuni errori e comportamenti scorretti di Fargetta perdonati però dalla bellissima Federica Panicucci che a tutto questo gossip ha sempre replicato con “sono tutte cavolate”.



