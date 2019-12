Mario Fargetta ex marito Federica Panicucci/ “Un legame di affetto, stima e rispetto”

Mario Fargetta, disc jockey, regista e produttore discografico, è l’ex marito di Federica Panicucci. I due sono conosciuti e innamorati nel 1996 e da quel momento hanno dato il via a una lunga storia d’amore. A coronare il loro rapporto, dieci anni dopo, il matrimonio, oltre alla nascita di due figli, Mattia e Sofia. Lontani dalle luci dei riflettori, Federica Panicucci e Mario Fargetta sono stati, per oltre un ventennio, i protagonisti di un amore solido, lontano dalle luci dei riflettori e distante da qualsiasi crisi. Nel 2015, però, qualcosa è cambiato e la coppia ha deciso di separarsi. Ad annunciarlo, alla fine del 2015, una nota condivisa dall’avvocato di lei, Giulia Bongiorno, che ha parlato di una decisione presa da entrambi con “immenso dispiacere”, ma forti della “consapevolezza di un legame di affetto, stima e rispetto che rimane saldo, anche in nome dei figli”.

FEDERICA PANICUCCI E MARIO FARGETTA: LA CRISI E I PRIMI RUMORS

La separazione tra Mario Fargetta e Federica Panicucci è stata come un fulmine a ciel sereno. Solo pochi mesi prima, infatti, i due erano stati immortalati in vacanza, accanto ai due figli, sorridenti e sereni, e senza alcuna ombra a turbare la loro felicità. Eppure, già qualche anno prima, precisamente nel 2012, si erano diffuse alcune voci su una loro presunta crisi coniugale, crisi poi smentita, ma che per qualche tempo ha fatto temere il peggio: “Sembra che in casa Panicucci-Fargetta la vita non sia così serena. C’è chi dice che Mario non si comporti proprio da marito modello. E sempre gli stessi gossippari sostengono che Federica faccia buon viso a cattivo gioco per evitare scandali”, scriveva il settimanale Oggi, così come riporta Fanpage. Fu la Panicucci, però, a smentire quelle voci, prima della conferma dell’addio, tre anni dopo.

FEDERICA PANICUCCI PARLA DELL’ADDIO A MARIO FARGETTA

Anche se non sono più marito e moglie, Federica Panicucci e Mario Fargetta hanno sempre messo in primo piano il bene dei loro due figli. Nella nota con la quale l’avvocato Giulia Bongiorno ha confermato la loro separazione, i due ex coniugi hanno precisato che i loro ruoli genitoriali non sarebbero stati messi in discussione e che avrebbero fatto “del loro meglio per crescere i figli in un clima di affettuosa condivisione”. E, a quanto pare, sarebbero riusciti a evitare che il loro addio avesse un impatto doloroso sui loro bambini. “Ero preoccupata”, ha rivelato la conduttrice in un’intervista concessa a Verissimo “ma non avevo molti dubbi di come avrebbero potuto reagire, perché quando hai figli in primo piano e i tuoi figli arrivano primi di qualsiasi altra cosa, allora sono portata a pensare che sia difficile sbagliare” e che “tutto il resto è come se si adattasse alle esigenze e ai bisogni dei miei figli”.



