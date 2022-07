Mario Giordano vs Valerio Rossi Albertini/ “Troppa arroganza, basta terrorismo!”

Scintille tra il giornalista Mario Giordano e il fisico Valerio Rossi Albertini davanti alle telecamere di “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi e andata in onda nella serata di lunedì 4 luglio 2022. A generare la lite a distanza fra i due è stato l’argomento Marmolada, con particolare riferimento alle frasi pronunciate dall’esperto: “Un ghiacciaio non è sempre nelle condizioni di saldezza come ce lo immaginiamo – ha affermato -. Può avere consistenze diverse per via di crepe, cedimenti, scorrimento dell’acqua sottostante, che funge da lubrificante. Possiamo esprimere tutte le opinioni che vogliamo, ma il passato non conta: ci sono dati scientifici incontrovertibili e inequivocabili, contano solo gli articoli scientifici degli esperti”.

In particolare, Rossi Albertini faceva riferimento alle colpe dell’uomo negli stravolgimenti climatici ai quali stiamo assistendo, ma Giordano non ha gradito questa insinuazione, ribattendo come segue: “Nel passato ci sono state evoluzioni climatiche che non dipendevano solo dall’uomo! Vorrei evitare che si riproponesse adesso la stessa oscenità che abbiamo già visto sull’emergenza Covid, quando gli scienziati hanno imposto il loro terrorismo mediatico. Ho già avuto modo di vedere un atteggiamento di arroganza insopportabile”.

GIORDANO VS ROSSI ALBERTINI: “LEI COLPEVOLIZZA L’UMANITÀ!”

A quel punto, Valerio Rossi Albertini non ha esitato a rispondere a Mario Giordano: “Ma quale arroganza? È l’arroganza della scienza, non dell’improvvisazione! È l’arroganza della competenza!”. Il conduttore di “Fuori dal Coro” ha però rinvigorito la polemica, scagliandosi ancora contro il fisico: “Lei colpevolizza l’umanità! Non ha rispetto per chi è morto sotto quella valanga di ghiaccio”.

Rossi Albertini ha replicato chiuso la polemica: “Se vogliamo onorare la memoria di quelli che sono sotto quella massa di ghiaccio, dobbiamo proprio prendere coscienza di quello che è successo. La conoscenza è arroganza? Lo sa che c’è un comitato che si chiama IPCC che ha sentenziato solennemente che i cambiamenti climatici sono un fenomeno accertato? Io le studio da 25 anni queste cose!”.

