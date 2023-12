Mauro Corona: “Case occupate? Per me farsi giustizia da soli non è esagerato”/ “Non fatemi scherzi…”

Mauro Corona, ospite a Fuori dal Coro, ha commentato il fenomeno delle case occupate. “È un argomento delicato, io mi immedesimo in quello che accade ai proprietari. Se occupassero la mia casa? Devono stare molto attenti. Non credo che succeda. Se non ci scappa il morto, ci scappa il ferito grave. Ammettiamo che io vado a scalare, torno nella mia tana e ci sono dentro altri che non vogliono andarsene e mi minacciano. Dicono che farsi giustizia da soli è esagerato, per me non lo è. Esorterei Meloni a fare subito delle leggi per questi casi. Gli abusivi campano con le donne incinte e col diritto dei bambini ad avere una casa, per cui prevaricano su tutti. Ma dove siamo arrivati? Vanno smantellati immediatamente con le forze dell’ordine”.

Una legge, in tal senso, è stata varata, ma non è ancora entrata in vigore. I poliziotti non intervengono perché hanno le mani legate anche loro, perché molte volte vengono accusati di agire con violenza. La legge deve essere attuata subito. È emergenziale. Altrimenti succedono cose gravi. Finché trovano l’anziano che non reagisce, va tutto bene. Io immagino se lo facessero con mio fratello, che è grande e forzuto, ha lavorato per anni in miniera. Se arrivasse a casa e la trovasse occupata, ci scapperebbe il morto. A quel punto si direbbe che bisognava provvedere prima. La legge deve essere istantanea. Le forze dell’ordine in gran numero devono buttarli sulla strada subito, anche con donne incinte e bambini. La mia casa deve rimanere mia”.

Mauro Corona ha poi rivelato di avere scoperto che qualche programma televisivo lo ha messo nel mirino. “Mi è arrivata una voce in merito al fatto che vogliono farmi uno scherzo. Non so chi sono. Io li avverto. Io ci sto allo scherzo, purché non facciano finta di occupare la mia casa perché a quel punto sono affari seri”.

Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro, ha ammesso di essere rimasto coinvolto anche lui. “Io ci sono cascato con Scherzi a Parte. Ero tornato dalle vacanze e ho trovato a casa mia una finta famiglia rom che l’aveva occupata con la brace nel mio giardino. Io sono diventato matto. Mi sono per fortuna tenuto, mi sono comportato bene. Il rischio di perdere la testa però c’è”. “Io non mi comporterei bene. Io se possibile non vado mai dagli avvocati. Non è una cosa brutta, è una reazione all’invasione della proprietà privata”, ha replicato l’ospite.

