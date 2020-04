Mario Gotze alla Lazio?/ Calciomercato, Lotito studia il colpo alla “Klose”

Pubblicità

In vista della prossima stagione di calciomercato, ecco che anche in casa Lazio la dirigenza è al lavoro per concedere a Inzaghi un nuovo regalo, più che meritato dopo la splendida stagione messa finora da parte. E tra i tanti nomi che sono stati accostati in questi giorni al club degli aquilotti, ecco che forse l’affare di calciomercato che più colpisce l’immaginario dei tifosi è il possibile approdo di Mario Gotze alla Lazio, già nella prossima finestra di contrattazione. Il nome è più che di prestigio e pure è noto che il tedesco quest’estate si libererà a parametro zero dal Borussia Dortmund: pure Gotze è già finito nel mirino di parecchi club, e per la dirigenza laziale potrebbe essere complicato mettere a segno il colpo. Pure la volontà è netta e Lotito sta studiando un nuovo “colpo alla Klose”.

Pubblicità

MARIO GOTZE ALLA LAZIO? LOTITO STUDIA IL COLPACCIO

Il riferimento è ben chiaro: Mario Gotze alla Lazio come fu nel 2011 l’approdo nella capitale di Miroslav Klose (anche lui a parametro zero), di certo uno degli affari migliori che la coppia Lotito-Tarè ha messo a segno per il club degli aquilotti. E di certo i tifosi già sognano il tedesco, per il quale potrebbe venire impostata un’operazione analoga. Al momento però oltre alle ipotesi e ai sogni, rimangono da risolvere alcuni nodi economici perché Mario Gotze possa effettivamente vestire la maglia della Lazio l’anno prossimo. Il tedesco infatti è abituato a un alto ingaggio e pur volendo venir incontro al club biancoceleste è difficile che possa scendere sotto i 4 milioni di euro a stagione. L’ormai ex giocatore del Borussia Dortmund poi è spesso vittima di infortuni: condizione che non facilità la proposizione di un piano a lungo scadenza. Ma staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA