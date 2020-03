Mario Gotze all’Inter?/ Calciomercato, il tedesco si propone ma Marotta dice no!

Nonostante lo stop al campionato, ecco che la dirigenza interista è già al lavoro per la prossima finestra di calciomercato estiva, dove non saranno pochi i colpi nel mirino. Ecco che in tal senso negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra Mario Gotze e l’Inter: i due infatti si sono cercati già tempo fa e certo la finestra di mercato di giugno pareva l’occasione giusta per celebrare il matrimonio. Dopo tutto le condizioni sono più che favorevoli: il bomber tedesco classe 1992 è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund (club che lo ha strappato nel 2016 al Bayern Monaco) per giugno 2020 e il rinnovo non è sul tavolo: sarebbe dunque un colpaccio a parametro zero. Insieme da notare che l’Inter è alla ricerca di una punta giovane, da affiancare a Lukaku, visto che Lautaro Martinez sembra aver già pronte le valigie per questa estate.

GOTZE ALL’INTER? MAROTTA DICE NO!

Viste tali premesse si può considerare come tutto fatto l’approdo di Mario Gotze all’Inter per questo giugno? Niente affatto!. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte dal portale Calciomercato.com, pare infatti che lo stesso giocatore tedesco sarebbe stato proposto alla dirigenza nerazzurra, la quale però nella persona di Beppe Marotta, avrebbe gentilmente declinato all’affare. Niente da fare dunque per la dirigenza nerazzurra, che per il momento non sta considerando dunque la proposta di calciomercato: continua la ricerca per il vice di Lautaro. Staremo a vedere i prossimi sviluppi.



