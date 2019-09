Mario Kart Tour disponibile per Android e iOS/ Nuovo gioco Nintendo free to start

E’ finalmente disponibile da oggi l’attesissimo Mario Kart Tour, il gioco con protagonista il famoso idraulico Super Mario, e il suo go kart, per la prima volta su mobile. MKT non è infatti un nuovo gioco per le console Nintendo, ma un’app scaricabile in via totalmente gratuita (come già in passato fatto con altri giochi Nintendo, su tutti Mario Run e Pokemon Go), sia per i dispositivi Android, quanto per quelli iOS, quindi iPhone e iPad. Come recita l’annuncio della stessa software/hardware house nipponica, in questa nuova avventura Mario e i suoi storici amici, da Luigi alla Principessa Peach, passando per Toad e molti altri ancora, gireranno il mondo gareggiando su alcuni circuiti ispirati direttamente alle città vere. Ogni due settimane il tour di gare cambierà, per un’esperienza che si preannuncia senza dubbio divertente.

MARIO KART TOUR DISPONIBILE PER ANDROID E IOS

La formula è quella del gioco “Free to Start”, ovvero, un gioco gratuito ma non “completo” al 100%, nel senso che chi volesse giocare il videogame di Mario in maniera più profonda, dovrà effettuare degli acquisti in-app che di solito sono di pochi euro, ma di cui per ora si sa davvero poco. Il gioco è disponibile su App Store e Google Play, e risulta essere già stato scaricato da migliaia di utenti. Sarà presente una modalità in single player, ma anche in multiplayer online, e siamo certi che non deluderà gli amanti del mitico idraulico. Da segnalare, come sottolineato dai colleghi di Everyeye, che vi sono attualmente alcuni problemi per quanto riguarda la versione Android, visto che al momento risulta essere impossibile accedere all’app in questione. Nintendo ha indetto una manutenzione straordinaria dei server per cercare di risolvere la questione: Big N è al lavoro, e chi stesse provando ad accedere ora come ora all’applicazione da dispositivi Android vedrà comparire il messaggio di manutenzione in corso.

