Nintendo Switch/ Capcom annuncia nuovi remastered per la casa giapponese

Sono giorni ricchi di novità per Nintendo Switch in vista del lancio della versione Lite annunciata per i prossimi giorni. Notizie succose per gli appassionate della consolle arrivano da Capcom, azienda giapponese dedita allo sviluppo e alla pubblicazione di videogiochi, che ha annunciato la sua presenza al Tokyo Games Show 2019 con un panel dedicato alla linea di “giochi per adulti” per Nintendo Switch, di cui faranno parte tra gli altri Devil May Cry e Resident Evil 2. In una nota si legge:”Il cacciatore di demoni definitivo torna con stile nell’azione di gioco che i fan stavano aspettando. Il nuovo episodio della leggendaria serie di azione, Devil May Cry 5, fonde la caratteristica azione dinamica con gli originali personaggi dell’altro mondo e con la nuovissima tecnologia di gioco di Capcom per creare un capolavoro di azione e avventura graficamente rivoluzionario. Resident Evil 2, il capolavoro che ha definito un genere, ritorna, rivisitato da cima a fondo per regalare un’esperienza narrativa più profonda. Avvalendosi del RE Engine, motore proprietario di Capcom, Resident Evil 2 offre una nuova interpretazione della classica saga survival horror con grafica incredibilmente realistica, audio coinvolgente mozzafiato, una nuova visuale da dietro le spalle e comandi modernizzati, oltre alle modalità del gioco originale”. (agg. di Dario D’Angelo)

NINTENDO SWITCH, NUOV DIRECT IN ARRIVO

Potrebbero esserci novità importanti per Nintendo Switch. Tra pochi giorni potremmo assistere ad un nuovo “Direct”. L’indiscrezione è stata lanciata da Emily Rogers, una nota insider del mondo Nintendo. Sostiene che la prossima settimana ci sarà un nuovo Direct e che sarà dedicato alla line-up di Switch per il periodo autunnale e invernale. Un altro leaker affidabile, Saki, ha condiviso proprio l’indiscrezione della Rogers sul suo profilo ufficiale di Twitter, avvalorando così la validità dell’informazione riportata. Se l’anticipazione dovesse rivelarsi veritiera, durante il prossimo Direct potremmo scoprire qualcosa in più sui titoli in arrivo su Nintendo Switch, come Luigi’s Mansion 3 e Pokémon Spada & Scudo. Ma non dovrebbero mancare novità, ad esempio il portino del celebre sparatutto Overwatch. Nintendo non ha confermato l’indiscrezione, quindi non possiamo fare altro che attendere. (agg. di Silvana Palazzo)

NINTENDO SWITCH, USCITE DI SETTEMBRE 2019

Quello di settembre non è un mese ricco di novità per i fan Nintendo Switch. Ci sono infatti riproposizioni dei titoli pubblicati su vecchie piattaforme. Ma chi è alla ricerca di ritmi più rilassati, si godrà le uscite di settembre 2019. Partiamo da Final Fantasy VIII Remastered, un classico della prima PlayStation. Il gioco comunque è stato rivisto: è stata aumentata, ad esempio, la risoluzione interna di tutti gli elementi del gioco al di fuori degli scenari. Invece la colonna sonora di Nobuo Uematsu è rimasta inalterata. Nintendoomed segnala miglioramenti per la Quality of Life del prodotto, a partire dalla possibilità di velocizzare i movimenti fino ad un massimo di tre volte o di agevolare il giocatore nelle fasi più concitate. Si può parlare di remake per Spyro Reignited Trilogy. Tra le novità di questa versione c’è la presenza sia della colonna sonora originale, che fu firmata da Steve Copeland, che di una versione appositamente rivista dallo studio. Ogni personaggio è stato rivisto cercando di renderlo più moderno pur mantenendo il più possibile intatto l’intento originale.

NINTENDO SWITCH, “LITE” E LE ALTRE NOVITÀ

Tra le uscite di settembre 2019 di Nintendo Switch c’è Daemon X Machina che porta i giocatori in un mondo di conflitti. Spetterà ai giocatori portare fine allo scontro. Il 20 settembre arriva Nintendo Switch Lite, erede del Nintendo 3DS. Essendo in modalità portatile, non sarà possibile collegare la console ad un televisore, neppure usando il dock che è in commercio. Inoltre, non tutti i giochi saranno disponibili per la console, quindi bisognerà controllare sempre sul retro della confezione o nella scheda eShop del gioco le modalità supportate. L’8 novembre invece verrà rilasciata nei negozi la prima edizione limitata della console, ispirata a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Il 5 e il 6 settembre arriveranno, ma solo in formato digitale, River City Girls e Creature in the Well. Sono comunque davvero tanti i giochi annunciati su Nintendo Switch ogni mese, quindi è impossibile annunciarli tutti.



