Nintendo Direct/ Video, Assassin’s Creed, Pokemon, Overwatch… i principali annunci

Nella notte appena passata si è tenuto un nuovo Nintendo Direct, e la casa di Kyoto ha come al solito annunciato alcune chicche molto interessanti per tutti i possessori della console Switch della Big N, nonché per la mitica portatile 3DS. Il Direct è durato circa 40 minuti, e fra le notizie principali vi è senza dubbio l’arrivo di due episodi della saga Assasin’s Creed nei prossimi mesi. Nel dettaglio si tratterà del remake in salsa Switch di Black Flag e Rogue, in arrivo il prossimo 6 dicembre nel pacchetto “The Rebel Collection”, che comprende anche tutti i DLC e una nuova modalità di gioco per sfruttare al meglio i sensori di movimento della console nonché il touchscreen, come sottolineato dai colleghi di Ign Italia. Attenzione anche a Overwatch nella sua Legendary Edition, che arriverà su Switch il prossimo mese, il 15 ottobre, mentre entro il 2020 verrà messo in commercio Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che non sarà altro che un remake del noto gioco di ruolo vendutissimo su Wii.

NINTENDO DIRECT, VIDEO

Da domani, sei settembre, saranno invece disponibili a titolo gratuito ben 20 giochi classici del Super Nintendo per tutti coloro che sono iscritti al programma Nintendo Switch online, e per l’occasione, sarà messo in commercio un nuovo controller Switch che di fatto replicherà quello storico del SNES. Novità anche per quanto riguarda gli attesissimi Pokemon Spada e Scudo in uscita a novembre: verrà introdotto per la prima volta Poltergeist, un Pokemon di tipo Spettro che si nasconde fra le stoviglie degli hotel e dei ristoranti. Inoltre, si potrà personalizzare l’aspetto del proprio alter ego. Durante il Direct è stato annunciato anche Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, che torna sulle console a 17 anni dalla sua prima uscita e che sarà disponibile dal 24 di questo mese. Infine, per tutti gli amanti dei giochi di auto, Switch ha annunciato l’uscita di Grid Autosport per il 19 settembre, con pre-load sull’eShop già disponibile.





