Mario Lavezzi/ “In Una storia infinita cantiamo l’amore nell’aldilà, con Mogol…”

Mario Lavezzi, grande musicista e cantautore italiano, originario di Milano, ha pubblicato negli scorsi giorni un nuovo album assieme al maestro Mogol dal titolo “Capolavori nascosti”, 14 brani scritti dai due grandi artisti, che sono stati rivisti: “Si tratta di canzoni che erano disseminate in vari album che io avevo fatto – ha raccontato Mario Lavezzi stamane negli studi di Uno Mattina in Famiglia, in diretta televisiva su Rai Uno – erano un po’ sparse e di quei dischi sono stati scelti degli altri singoli che forse erano un po’ più popolari ma queste sono canzoni di grande spessore. Comunque dal lockdown abbiamo scritto 6 o 7 inediti e li faremo uscire al momento giusto”.

Flavia Ceccato, scrittrice e conduttrice radiofonica presente anch’essa negli studi di Uno Mattina in Famiglia, ha parlato della musica dei giorni nostri, spiegando: “Adesso con i socia… piattaforme dove se hai l’idea per farti conoscere riesci ad arrivare al grande pubblico… va bene per chi ha talento ma anche chi ha l’idea furba che magari non è di qualità ma riesce ad arrivare”. Mario Lavezzi ha aggiunto: “Oggi è ipersonica la velocità con cui si consuma la musica, esce un singolo, se rimane in radio 1 o 2 mesi poi si passa ad un altro”.

MARIO LAVEZZI E L’AMORE NEL NUOVO ALBUM

“Il mondo è cambiato – ha continuato Mario Lavezzi negli studi di Uno Mattina in Famiglia – io ero uscito con Mogol il primo giorno di primavera, il 21 marzo, e per settembre ha fatto un milione di copie, primi in classifica: quando mai oggi potrebbe accadere qualcosa di questo genere? E’ tutto un altro film, un altro mondo”.

Mario Lavezzi è tornato quindi sul nuovo album con Mogol parlando dell’amore presente nel loro lavoro: “Una storia infinita parla di un amore che va oltre l’esistenza. Mogol sostiene che il testo è già nella musica. Noi ci possiamo amare anche nell’aldilà, perchè no?”.

