Mario Lavezzi: “Loredana Bertè? Bel caratterino…”/ “Nostro amore fu poco proficuo”

Mario Lavezzi ha commentato la sua storia d’amore con Loredana Bertè. I due si conobbero nel corso delle rispettive carriere artistiche, come ha rivelato l’ex Camaleonti a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. In particolare era appena uscito un disco della cantante sulla cui copertina lei appariva senza veli e lui, osservando le sue fattezze dal manifesto promozionale, capì che avrebbe voluto conoscerla. Tuttavia, Loredana Bertè, anni dopo, disse di Lavezzi che “aspettarsi fedeltà da lui era una partita persa”.

MARIO LAVEZZI E L’AMORE CON LOREDANA BERTÈ: “IL NOSTRO RAPPORTO FU MENO PROFICUO DI QUELLO PROFESSIONALE”

“Anche Loredana Bertè aveva un bel caratterino”, ha detto Mario Lavezzi a “Oggi è un altro giorno”. La loro conoscenza ebbe un “tramite” inconsapevole, vale a dire Marcella Bella. L’artista “venne in un locale che avevo aperto e si fece accompagnare proprio da Loredana Bertè. A fine serata, Loredana mi ha chiesto di riaccompagnarla in albergo. Non accadde nulla, davvero, però ci siamo scambiati il numero di telefono. Da quel momento in poi ha cominciato a venire ai nostri concerti e da lì è nato il nostro rapporto sentimentale, che si è rivelato molto meno proficuo di quello professionale”.

