Mario Mattioli vittima di truffa da 320mila euro/ “Vivo con incudine sulla schiena”

Mario Mattioli, noto giornalista sportivo di casa Rai, è stato ospite stamane a I Fatti Vostri, su Rai Due, per raccontare la sua storia. Mario Mattioli è stato vittima del presunto truffatore Massimo Bochiccio, che avrebbe dato vita ad una truffa milionaria a diversi personaggi famosi tra cui anche Antonio Conte, ex ct della Nazionale italiana. “L’ho conosciuto all’Irish Bar a Roma – ha esordito Mario Mattioli parlando in diretta tv – un punto di ritrovo. Sono arrivato ed ero in anticipo e c’era un tavolo con cinque persone, poi è arrivato questo personaggio che dovevo incontrare, e poi è arrivato un terzo personaggio che non conosceva, mi ha chiesto il numero di telefono e mi ha richiamato dopo due settimane dicendomi che voleva parlarmi. Mi cominciò a parlare di una manifestazione che doveva fare a Milano, poi mi chiese come investivo i miei soldi, io gli dissi che non avevo grandi patrimoni, e mi disse che se volevo mi avrebbe affidato ai suoi collaboratori a Londra dove c’è un centro di speculazioni”.

Mario Mattioli accettò la proposta: “All’inizio mi fece investire solo 250 euro: cosa mi ha convinto? Mi hanno chiamato da Londra, mi hanno mandato i documenti, sembrava tutto regolare e dopo aver mandato i soldi, su una piattaforma sono cresciuti a 5.200 euro. Dopo qualche tempo mi hanno chiesto un investimento in Bitcoin, io la faccio e dopo due settimane sono arrivati a 288mila euro. Faccio controllare tutto, cifre regolari, mi mandano fogli della Barclays Bank. Poi quando ho chiesto di riavere un po’ di soldi mi hanno chiesto 24mila euro per il cambio da Bitcoin ad euro, poi mi salta fuori l’irap, poi altri 28mila euro e io pago…”.

MARIO MATTIOLI: “MI HANNO DATO DEL PEZZENTE…”

E’ a quel punto che Mario Mattioli inizia ad aver il forte sospetto di essere stato truffato: “Il broker mi ha chiamato dopo questa operazione petrolifera, poi non l’ho più sentito visto che lui è scappato all’estero. Io ho pagato 320mila euro e volevano altri soldi… L’ultimo contatto l’ho avuto con una collaboratrice quando ho avuto forti sospetti, mi ha mandato un WhatsApp in cui mi dicevano che ero diventato un pezzente”.

Mario Mattioli ha proseguito: “Parte di questo denaro l’hanno trovato in tre banche italiane, c’è un procedimento in corso e siamo tante persone, è un danno di vari milioni di euro”. Massimo Bochiccio è stato trovato morto carbonizzato e riconosciuto solo dal dna: “E’ stato trovato morto? Che peccato – ha replicato il giornalista – io mi son fatto un’idea particolare, ma non credo nell’incidente . Ogni secondo della giornata penso a questa cosa, vivo con un’incudine di qualche tonnellata, non è possibile, proprio io che ho detto a tutti ‘occhio’”.

