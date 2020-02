Mario Merola, chi è/ Tony Colombo: “Grande maestro, quando cantai con lui..”

Tony Colombo è il protagonista della nuova puntata di Rivelo, il talk show di Real Time condotto da Lorella Boccia. Nel corso della lunga chiacchierata, il cantante neomelodico parlerà di uno dei suoi miti musicali, nonché icona della canzone napoletana: Mario Merola. Se l’amore per la musica napoletana nasce dalla sua famiglia e, in particolare, da un papà che suonava la chitarra e gli cantava le canzoni di Nino D’Angelo, Tony Colombo svela che il suo primo vero sostenitore è stato proprio Mario Merola. Momenti che oggi il cantante ricorda con grande onore e gioia, come lui stesso svela alla Boccia. Mario Merola incontra Tony ad una festa ed è lì che ha inizio tutto: “A Palermo stavamo andando a una festa di piazza, avevo 6 anni, all’improvviso mio zio disse a mio padre: ‘vuoi vedere che faccio cantare il bambino con Merola?’…. Nessuno ci credeva.”

Tony Colombo e la “benedizione” di Mario Merola

Quella che sembrava un’utopia divenne poi realtà: Tony Colombo riuscì davvero a cantare con uno dei simboli della canzone neomelodica. Il cantante a Rivelo ha infatti raccontato: “Dopo un paio di ore, durante l’esibizione di Merola, salgo sul palco e inizio a cantare con lui… il pubblico mi fece un applauso! Lui mi chiese ‘come ti chiami?’, ‘Colombo Antonino, maestro’… ‘bravo, tu da oggi ti chiami Tony Colombo, sarai un grandissimo artista!’”. Fu proprio Merola, morto nel 2006, a dargli quello che oggi è il suo nome d’arte, Tony Colombo. Un bellissimo ricordo, dunque, per il cantante, condiviso poi con i telespettatori di Rivelo, lo show in onda ogni giovedì sera su Real Time.

