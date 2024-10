Francesco Merola chi è e la canzone dedicata al padre Parla cu’mmè

Il compianto artista Mario Merola è riuscito nel corso della sua vita a dare vita al figlio Francesco Merola, oggi ospite a La volta buona di Caterina Balivo su Rai1 e che tornerà a parlare del padre inevitabilmente. Tra i temi toccati da Francesco Merola sicuramente troveremo la canzone Parla cu’mmè, che ha deciso di scrivere e dedicare al padre qualche anno fa, omaggiandone la memoria. Il musicista, che oggi ha 53 anni, è l’ultima di tre figli nati dal rapporto tra Mario Merola e Rosa Serrapiglia, convolati a nozze nel lontano 1964, ed è proprio tra le mura domestiche che Francesco Merola ha raccolto la passione per il mondo della musica.

Negli anni Francesco Merola ha girato in lungo e in largo l’Italia, esibendosi in concerti un po’ in tutta Italia, fino ad arrivare alla creazione di brani originali come Parla cu’mmè, la canzone dedicata proprio al padre Mario, inoltre, sempre in memoria del papà, Francesco Merola ha aperto un museo a Napoli, celebrando la carriera e i traguardi tagliati nel corso degli anni.

Francesco Merola e il successo di Parla cu’mmè: l’accoglienza del pubblico

Il toccante brano Parla cu’mmè, scritto e interpretato da Francesco Merola in ricordo del padre Mario, negli anni è divenuto un vero e proprio inno per tutti i fan della rinomata famiglia di artisti: “Che brano, che poesia, la miglior dedica a un padre” si legge tra i commenti spuntati sui social riguardo al rinomato brano capace di entrare nei cuori di tantissimi italiani.

Una dedica toccante e commovente, una sorta di dialogo introspettivo ideato da Francesco Merola, nonché uno dei suoi cavalli di battaglia in una carriera sbocciata grazie a quanto visto in famiglia, dove la musica è sempre stata presente e si è poi tramandata fino ad arrivare al figlio di Mario Merola.

