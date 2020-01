Mario Monaco ucciso in Romania/ Moglie paga due sicari: 500 euro per ‘eliminarlo’

Mario Monaco, un imprenditore di Roma di 63 anni, è stato ucciso nei giorni scorsi in Romania. Due uomini sarebbero stati assoldati dalla moglie che avrebbe pagato loro solo 500 euro per eliminare quello che evidentemente rappresentava per la donna un “problema”. Il caso è stato affrontato oggi dalla trasmissione Storie Italiane che ha ripercorso il caso con tanto di dediche d’amore che l’uomo rivolgeva alla moglie Nicoleta Postolici Ursachi, di 31 anni, su Facebook. In un post accompagnato da una foto che li immortalava insieme, Monaco scriveva: “Dodici anni insieme. Quello che forse era un gioco all’inizio, si è trasformato in un amore sconfinato e puro. Mi hai insegnato ad amare, hai dato senso alla mia vita, mi hai mostrato la strada per la felicità. Mi hai insegnato il bacio passionale, il piacere di dare amore, e ricevere invece un amore incondizionato, la tua felicità, riflesso dal tuo sorriso”. Nonostante la grande differenza di età, tra i due l’uomo credeva di aver trovato il vero amore.

MARIO MONACO UCCISO IN ROMANIA: MOGLIE PAGA SICARI

Secondo Leggo.it, Nicoleta Postolici Ursachi avrebbe organizzato l’omicidio del marito ingaggiando due giovani di 20 anni, l’amante George Andrei Utanasu e un amico Andria Bogdan Chirvasuta. Entrambi sarebbero state pagati 500 euro per portare a termine il piano criminale. I due sicari sarebbero entrati in casa ed avrebbero ucciso Mario Monaco a calci e pugni. I due, dopo essere stati arrestati, si sarebbero giustificati asserendo di essere stati ubriachi ma di non aver avuto intenzione di uccidere l’uomo. Nel corso della trasmissione di Rai1 è stato ribadito che uno dei due sicari avrebbe una relazione con la donna, che a sua volta potrebbe aver sfruttato l’interesse sentimentale nei suoi confronti. “La donna approfitta del sentimento puro del compagno per ucciderlo pagando anche altre persone. Sconvolge la vita modica per la quale la vita umana viene sacrificata”, ha commentato una delle ospiti in studio di Eleonora Daniele.

