Mario Serpa foto hot su Instagram/ Nudo per festeggiare… (Uomini e donne)

Sono passati ormai quasi tre anni da quando nella vita dei fan di Uomini e donne è entrato Mario Serpa e da allora qualsiasi cosa accada, l’ex corteggiatore finisce sempre in trend topic su Twitter. Questo dimostra quanto la sua relazione con Claudio Sona abbia segnato il programma di Maria De Filippi e non solo. Il primo tronista gay ha chiuso il suo percorso proprio a dicembre 2016 portando via il bel Mario Serpa che è poi tornato in trasmissione in veste di corteggiatore fino a quando non ha deciso di chiudere con il programma gettando fango anche su Raffaella Mennoia e svelando qualche “dettaglio” di quello che succede dietro le quinte di Uomini e donne. Alla fine, quello che conta è che i suoi fan non lo hanno mai abbandonato, anzi, e lui si avvia a chiudere in bellezza questo 2019 festeggiando la fine dell’anno e l’inizio del nuovo con una foto senza veli da pubblicare su Instagram per la gioia di tutti.

MARIO SERPA “AFTER” SU INSTAGRAM COMPLETAMENTE NUDO

Al grido di “After” lasciando pensare che si trovi in un momento post incontro ravvicinato, Mario Serpa ha conquistato le vette dei trend sui social mostrandosi completamente nudo, o quasi, con una mano pronta a coprire le sue parti intime, lasciando tutto il resto in evidenza. Mario Serpa non è nuovo a quest scatti e chi lo segue sa bene quanto l’ex corteggiatore di Uomini e donne sia attento al suo fisico e sia perfezionista, ma cosa vorrà dire con questo scatto? Il romano si prepara a chiudere un anno di cambiamenti per abbracciarne un altro, questo è certo, sempre insieme ai suoi appassionati fan che incassano e ringraziano per questo dono…

Ecco la foto in tutto il suo splendore:





