Mario Serpa vs Raffaella Mennoia/ È scontro: “in nome della verità, meglio tacere”

È ufficiale: Mario Serpa ha litigato con Raffaella Mennnoia e la causa di tutto, a quanto pare, sarebbe la disparità di trattamento riservata a Claudio Sona e ad altri protagonisti del trono classico – come lui accusati di aver preso in giro la redazione. Negli anni scorsi, nei pomeriggi di Canale 5 ha debuttato il primo trono gay della storia. Claudio Sona, primo tronista gay, dopo un percorso ricco di emozioni, ha scelto di orientare la sua preferenza verso Mario Serpa. La loro relazione si è conclusa qualche tempo dopo, ma l’ex tronista è finito al centro di una vera e propria bufera scatenata dal suo ex, Juan Fran Sierra. Sierra, in particolare, ha accusato Sona di aver fatto il doppio gioco, sedendo sulla poltrona di Uomini e Donne mentre, in gran segreto, continuava a sentirsi con lui. La vicenda, però, si sarebbe risolta nel migliore dei modi, con Sona “assolto invia definitiva per non aver commesso il fatto” dalla mitologica redazione di Uomini e Donne. Tuttavia, il legame tra l’ex tronista e altri protagonisti del dietro le quinte non è andato giù a Mario Serpa, che di recente ha scatenato una’accesa replica da parte di Raffaella Mennoia.

MARIO SERPA: “LA VERITÀ? SAPPIAMO TUTTI QUAL È”

“Vorrei informare che il Sola (Claudio Sona, ndr), come lo chiami tu, ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono”, ha tuonato suo social Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne. “Se poi – ha aggiunto la Mennoia – vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere, le illazioni, le finte segnalazioni fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo”. E, come comprensibile, Mario Serpa non è rimasto con le mani in mano: “Carissima Raffaella – ha detto l’ex corteggiatore sui social – Anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo Trono Gay, non credo che tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo – ha aggiunto Mario Serpa – come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole […] io racconto la mia verità e tutti sappiamo quale è”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA