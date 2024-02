Mario Verona, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Sei dame per lui e un bacio

Chi è Mario Verona di Uomini e Donne: appuntamenti con Sara e Monica

Mario Verona è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne, protagonista della puntata del 27 febbraio 2024. Siciliano, classe 1991, Mario, pur avendo solo 33 anni, ha deciso di mettersi in gioco cercando l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi. Mario vive a Carrara, ma non si sa cosa faccia realmente nella vita. Ama gli animali e i bambini e, al centro dello studio, resta spiazzato dalla presenza di numerose donne tutte per lui. Mario è uscito con Sara e Monica e con quest’ultima ci sono stati anche diversi baci.

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati/ “Pare che lui le abbia disintegrato il cellulare…”

“Come stile di vita, forse, sono più vicino a Sara perché entrambi non abbiamo figli mentre Monica li ha ma questo non è un ostacolo. Io, per il momento, continuerei con entrambe ma naturalmente lascio decidere anche a loro”, spiega il cavaliere.

Sei dame per Mario a Uomini e Donne

Maria De Filippi chiede a Sara e Monica se abbiano intenzione di portare avanti la conoscenza con Mario e, dopo aver ricevuto la risposta affermativa, le fa accomodare chiedendo a Mario di restare seduto per conoscere sei dame giunta in trasmissione per lui. “Sei dame?”, chiede sorpreso Gianni. “Lui è un bel ragazzo”, ribatte Maria De Filippi che aggiunge di pensarlo sul serio. Poi, in studio, arrivano le sei dame per Mario.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterne con nuovi corteggiatori e l'eliminazione di Sergio

Dopo aver ascoltato la presentazione di tutte le donne che hanno chiamato la redazione per conoscerlo, Mario decide di non tenerle e di continuare a conoscere unicamente Sara e Monica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA