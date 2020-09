Mariolina Cannuli/ “Quella volta che ho detto no a Berlusconi perché…”

Mariolina Cannuli sarà uno dei volti nuovi dell’edizione 2020/2021 di “Italia Sì!” che questo pomeriggio riapre finalmente i battenti dopo la pausa estiva: il talk show del sabato condotto da Marco Liorni (ore 16.25, Rai 1) si presenterà ai nastri di partenza con qualche cambio nel suo cast e, dopo aver salutato due protagoniste come Rita dalla Chiesa ed Elena Santarelli, accoglie nel ruolo di “saggi” per questa prima puntata anche l’ex Signorina Buonasera assieme ad Enrica Bonaccorti, l’attrice Giorgia Luzi e Raimondo Todaro. E l’annunciatrice e conduttrice televisiva che ha lavorato in Rai dal 1961, dunque quasi dagli albori del servizio pubblico, sino al 1994 è oramai prossima a tagliare un traguardo importante dal momento che il prossimo 15 ottobre spegnerà le sue prime 80 candeline. Conosciuta dal pubblico del piccolo schermo non solo come Signorina Buonasera ma pure per la conduzione delle varie “Canzonissima” e “La Domenica Sportiva”, Mariolina Cannuli da metà degli Anni Novanta, una volta in pensione, ha cominciato la sua ‘seconda vita’ di opinionista mantenendo invece un discreto riserbo sulla sua vita privata anche sui suoi canali social comunque spesso aggiornati; una delle poche curiosità del suo privato note è che ha lavorato pure come insegnate di dizione e lo ha fatto pure per le figlie di Silvio Berlusconi ed Emanuela Folliero.

MARIOLINA CANNULI TRA I ‘SAGGI’ DELLA PRIMA PUNTATA DI “ITALIA SI!”

Tuttavia di recente, quasi a fungere da apripista alla sua ospitata di questo pomeriggio nel salotto televisivo di Marco Liorni su Rai 1, questa estate la 79enne senese ma di origini italiane ha fatto la sua comparsa in una delle puntate di “Io e Te” di Pierluigi Diaco. E in quell’occasione, come spesso capita in questo format, Mariolina Cannuli si è raccontata a cuore aperto, parlando ovviamente della sua oramai lunghissima carriera e ha fatto molto parlare il piccolo momento di commozione a cui si è lasciata andare. Infatti nella lunga intervista concessa a Diaco, la Cannuli ha quasi pianto parlando, dopo aver visto un filmato precedentemente andato in onda, di una televisione che non tornerà più e per tutti quei colleghi e colleghe che se ne sono andati anzitempo. “Mi hanno lasciato i migliori amici” ha detto l’ex annunciatrice, alludendo anche al fatto che quella poteva essere anche una delle ultime interviste che avrebbe voluto rilasciare. Uno dei momenti clou dell’ospitata è stata la rivelazione del “no” detto al succitato Berlusconi quando le chiese di diventare uno dei volti di Canale 5 assieme a Mike Bongiorno: “Ma il canale lo chiudevano 15 giorni sì e 15 giorni no e io invece avevo bisogno di lavorare con continuità…” ha candidamente ammesso la Cannuli motivando la sua rinuncia e rivelando che l’ex premier non ha comunque battuto ciglio magari comprendendo che lei avrebbe dovuto lasciare un contratto a tempo indeterminato in Rai per lanciarsi nell’avventura di un anno con la tv del Biscione.



