Mariotto hot su Lucrezia Lando: “Il mio occhio andava sulla sua gonna che si alzava”/ Imbarazzo a Ballando

Mariotto, battuta hot su Lucrezia Lando che si imbarazza a Ballando con le stelle

L’esibizione di Dario Cassini e Lucrezia Lando nel corso della seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 non la si può definire un successo. I voti sono molto bassi e i giudizi dei quattro esperti sono ricchi di critiche. Quando però arriva il momento di Mariotto di esprimere il suo giudizio sulla coppia, la serietà lascia spazio ad una battuta piccante che solleva un po’ di polemiche anche sul web. Mariotto infatti fa un apprezzamento hot sulla ballerina Lucrezia Lando che definisce poi un ‘giudizio negativo detto in modo diverso’ nei confronti di Cassini.

Dario Cassini e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Stroncato dalla giuria: "Non eri all'altezza!"

Mariotto a Lucrezia Lando: “Guardavo il tuo gonnellino che si alzava”

Ma cosa ha detto Mariotto alla ballerina? “Confesso che l’occhio va dove vuole e che a me la Lucrezia vestita da collegiale con quel gonnellino che si alza dietro… – ha dichiarato il giurato, ribadendo – l’occhio mi è andato lì, sempre lì, non so perché ma andava lì e c’era una giacca nera che si muoveva vicino a lei ma io guardavo solo Lucrezia. Dovrei rivedere per capire ma ho visto solo tanta Lucrezia… Non perché tu non fossi all’altezza, non me ne sono neanche accorto, guardavo solo lei!” Un giudizio sicuramente velenoso nei confronti di Dario Cassini che ha però avuto il risultato di imbarazzare la ballerina professionista.

LEGGI ANCHE:

Lucrezia Lando seduce Dario Cassini a Ballando / Bocciata ad Amici di Maria, ma...DARIO CASSINI E LUCREZIA LANDO, BALLANDO CON LE STELLE/ Lucarelli: "Campi di rendita", Zazzaroni "Pesante"

© RIPRODUZIONE RISERVATA