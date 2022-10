DARIO CASSINI E LUCREZIA LANDO, BALLANDO CON LE STELLE/ Eliminati? Serve un miracolo! È giallo sul peso

Dario Cassini con Lucrezia Lando, a Ballando con le stelle con grande attesa

Da Dario Cassini e Lucrezia Lando ci si aspetta molto a Ballando con le stelle, davvero un grande exploit. A giudicare dai primi passi non è detto che Dario dovrà contare solo sulla sua comicità come ritiene qualche follower. Una buona parte degli utenti ha trovato gradevole l’esibizione e ha ritenuto la giuria troppo focalizzata a giudicare la fisicità del concorrente piuttosto che le sue attitudini da ballerino. Con la sua simpatia e padronanza scenica, Dario è riuscito pure a spegnere la sensualità di Lucrezia. Prima dell’esibizione, è stata mandata una clip di presentazione di Dario Cassini. Nonostante ce la metta tutta non riesce a ricordarsi quattro passi, non è stato facile per la Lando preparare la coreografia. Le uniche cose che sa fare è cucinare e mangiare.

È l’unico concorrente in tutta la storia di Ballando con le Stelle, che invece di dimagrire sta aumentando di peso. Non vede l’ora di lasciare le prove per non perdere il suo appuntamento con lo spuntino. Il suo potere è di fare il genitore e un mestiere che gli piace. È riuscito a dimostrare al mondo che anche un accomodante come lui se si mette in testa di raggiungere un obiettivo riesce a fare qualcosa. Lucrezia Lando non si aspettava miracoli in questa esibizione. Nonostante in settimana abbia fatto sudare a Dario sette camicie non è riuscita a portare a casa la sufficienza. Lo ha massacrato, lo ha fatto faticare, ma niente ogni momento Dario guardava l’ora per potersene andare. Il suo cervello non regge, la testa gli si scollega e dimentica i passi. Sportivamente la ballerina ha accettato i voti dei giudici senza battere ciglio, d’altronde più di tanto non ha potuto fare.

Dario Cassini e Lucrezia Lando con Stayin’ Alive a Ballando con le stelle

Dario Cassini con Lucrezia Lando sono stati i terzi concorrenti a esibirsi nella prima puntata di Ballando con le stelle 2022. Hanno presentato un Charleston sulle note di Stayin’ Alive, trasformando la pista in quella de La febbre del sabato sera. La performance è stata una contaminazione tra il Charleston e il ballo di Tony Manero. Cassini si è comportato discretamente, mostrando tutta la sua fisicità. Fabio Canino ha notato che l’attore ha ritmo, ma appare un po’ appesantito nei movimenti (5 punti). Anche Carolyn Smith ha apprezzato molto il ritmo del concorrente, le è piaciuta di più la parte di “Manero”, avrebbe preferito vedere nella coreografia più passi del Charleston (5 punti). Selvaggia Lucarelli conosce Dario Cassini da molti anni, hanno presentato insieme anche un programma, sa che l’attore ha talento da vendere ma lui vive di rendita, la butta in “caciara”, ha il dono dell’improvvisazione e anche se fa poco se la cava sempre con la sufficienza.

Proprio per questo la giornalista vorrebbe vederlo all’opera, perché la stoffa c’è, ma deve impegnarsi di più (4 punti). Guillermo Mariotto a differenza di Selvaggia, non conosce personalmente Dario Cassini e vorrebbe conoscerlo meglio. Gli ha suggerito di essere se stesso senza trasformarsi in un’altra persona quando scende in pista, perché quello che ha dentro è molto più interessante della buffoneria (3 punti). Ivan Zazzaroni ha visto Cassini un po’ pesante, è una banalità ma nel ballo si è notato (5 punti). La giuria ha dato a Dario Cassini 22 punti. A fine puntata la coppia Cassini e Lando si sono classificati all’ultimo posto, non sono andati allo spareggio, ma nella prossima puntata partiranno con un Malus di 10 punti.











