Mariotto: “Selvaggia Lucarelli? Non è mia amica”/ “Se torno a Ballando? Le vie del Signore sono infinite”

Mariotto e il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, da anni, sono giudici di Ballando con le stelle 2024 dove, spesso, si punzecchiano quando hanno pareri diversi sui concorrenti ma non mancano neanche i momenti in cui si mostrano complici avendo la medesima opinione sulle varie coppie di ballerini. Guardandoli dall’esterno, tra i due, sembrerebbe esserci un rapporto d’amicizia ma, a quanto pare, non è affatto così. A dichiararlo è stato lo stesso Mariotto che, ospite del programma di Raiuno “Estate in diretta” nel corso della puntata trasmessa il 6 giugno ha svelato di avere con Selvaggia Lucarelli sono un rapporto professionale.

Nessun rapporto di amicizia, dunque, tra Mariotto e la Lucarelli che si frequenterebbero solo in quanto colleghi all’interno del medesimo programma non vedendosi mai in altre occasioni come sono soliti fare due amici.

Le parole di Mariotto su Selvaggia Lucarelli

“Devo essere sincero sul rapporto tra me e la Lucarelli… tutti mi dicono ‘te e la tua amica’. No, non è così, non è mia amica, noi siamo colleghi, sì il nostro rapporto è quello tra colleghi di lavoro. Siamo due giurati dello stesso programma. Ma non siamo amici che si vedono e chiacchierano”: con queste parole, Mariotto ha così svelato la verità sul proprio rapporto con la Lucarelli mentre, in merito alla giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle, ha aggiunto – “Se a settembre torno? Le vie del Signore sono infinite e quelle di Milly pure”.

A settembre, dunque, Ballando con le stelle tornerà ufficialmente in onda con una nuova edizione e ci saranno diverse novità a partire dai maestri ma non si esclude qualche cambiamento in giuria annunciato anche nelle precedenti edizioni e mai concretizzato.











