Marisa Chiazzese, moglie Sergio Mattarella/ Tre figli, di cui la “first lady” Laura

Marisa Chiazzese, moglie di Sergio Mattarella: la lotta al tumore

Marisa Chiazzese è stata la moglie dell’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La donna è morta nel 2012 a causa di un tumore, una perdita che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del presidente. “Penso da tempo quando per seguire la persona a me più cara al mondo ho trascorso a più riprese numerose settimane in ospedali oncologici. Per tutte le persone in buona salute sarebbe auspicabile che ogni tanto trascorressero qualche giorno in visita negli ospedali perché il contatto con la sofferenza aiuterebbe chiunque a dare a ogni cosa il giusto posto nella vita”, aveva ricordato, a proposito della moglie, Sergio Mattarella in un toccante intervento al Quirinale in occasione della Giornata Nazionale della Ricerca sul Cancro.

La vicinanza della figlia Laura dopo la morte della madre Marisa

Da quando è scomparsa la moglie Marisa Chiazzese, Sergio Mattarella ha fatto affidamento sulla figlia Laura, che lo accompagna, dall’elezione del 2015, come first lady negli incontri ufficiali, nei viaggi all’estero e nei ricevimenti al Quirinale. Per quanto riguarda la vita privata di Marisa Chiazzese, si sa davvero poco. La coppia era molto attenta a mantenere riserbo sulla propria quotidianità.

Marisa era nata in Sicilia a Palermo, sorella di Irma Chiazzese, moglie di Piersanti Mattarella; i due fratelli si erano innamorati e avevano portato all’altare due sorelle. Il 6 gennaio del 1980 Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Sicilia, fu ucciso dalla mafia mentre andava in Chiesa con la famiglia per la messa dell’Epifania, accompagnato dalla moglie, dai due figli e dalla suocera. Fu colpito letalmente con diversi colpi di rivoltella, almeno otto.

