Marisa Laurito: “Il viaggio della vita? Bali”/ “Mi innamorai di un ragazzo francese ma Renzo Arbore…”

Marisa Laurito e il viaggio del cuore a Bali

Marisa Laurito, sulle pagine del Corriere della Sera, racconta i dettagli del suo viaggio del cuore. Era il 1986 quando, insieme a Renzo Arbore, Geggè Telesfero e Franco Bracardi decide di concedersi un viaggio per Bali. “Con Renzo facevamo spesso dei viaggi insieme e quell’anno mi chiese ‘dove vogliamo andare stavolta?’. Risposi di getto Bali. Non sapevo nemmeno dove stesse nè come ci si arrivasse. In seguito ci sono tornata quasi sempre da sola”, racconta Marisa Laurito ricordando quel luogo che porta sempre nel suo cuore.

Arrivati a destinazione, in albergo, trovarono stanze senza condizionatori, ma la vacanza permise alla Laurito di conoscere la bellezza di Bali tra le bancarelle e i mercati presenti. Proprio a Bali, inoltre, Marisa Laurito provò le emozioni dell’amore.

Marisa Laurito e l’amore per un ragazzo francese

Marisa Laurito, al Corriere della Sera, racconta anche di essersi innamorata durante il viaggio a Bali. “Nonostante la presenza ingombrante di Renzo e Gegè avevo conosciuto un ragazzo francese: prima era una semplice amicizia, poi un’autentica cotta da lui ricambiata. Decisi di dare seguito al rapporto quindi dissi ai due: voi partite, io resto. Renzo assunse il ruolo da padre e mi fece una ramanzina”, ricorda l’attrice.

“Mi disse che ero impazzita, che sto francese lo conoscevo appena, che chissà chi era, che faceva. Mi costrinse a riprendere il volo di ritorno con loro. Ero talmente arrabbiata che mi rifugiai in fondo al velivolo. Volevo stare lontana da quei due dittatori. Durante il viaggio, Gegè fece la spola tra me e Renzo per farci fare pace”, aggiunge ancora la Laurito che così disse addio al francese. “Ma il mio innamoramento di Bali è proseguito, ha parecchie somiglianze con Napoli, la mia città”, conclude.

