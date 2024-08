Marisa Laurito critica la ‘nuova’ Rai: “È totalmente distrutta”

È una Marisa Laurito dura e decisa nelle sue dichiarazioni quella dell’intervista rilasciata a Fanpage, nella quale la celebre attrice e cantante parla della Rai, lanciando anche una stoccata al suo nuovo e apprezzato volto Stefano De Martino.

“La Rai di oggi è totalmente distrutta, – ha esordito Marisa Laurito, spiegando poi il motivo di questa affermazione così forte – ma non lo dico io perché si può ben vedere. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. La Rai è sempre stata presa dal Governo in carica, però negli anni passati lavoravano tutti quelli che erano molto bravi. I funzionari non erano legati a uno schema unicamente politico, ma all’azienda e la facevano funzionare. Oggi, purtroppo, non è così”.

E parla di Rai, non si può non parlare di Stefano De Martino. L’ex ballerino si sta facendo spazio nell’azienda, e dalla prossima stagione condurrà Affari Tuoi, programma lasciato vacante dall’addio di Amadeus. Marisa Laurito, però, muove una critica al conduttore napoletano: “Non è assolutamente uguale a Renzo Arbore. Arbore è stato – ed è – uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano.” ha spiegato. E ancora: “È stato quindi un grande autore, poi un grande conduttore e poi un musicista. […] Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un’altra cosa“.

Una stoccata dura quella di Marisa Laurito a De Martino, che smorza, tuttavia, nelle sue successive dichiarazioni: “Fare nuove trasmissioni ex novo, mettendo in piedi formule nuove, efficienti, divertenti, mai volgari è tutt’altro affare. Ma lo dico non avendo niente nei confronti di Stefano che è un ragazzo bravo, simpatico, moderato anche ambizioso”, ha concluso.