Marisa Laurito spiazza: “Ho guidato per 50 anni senza patente”/ E difende Geolier: “Storia molto forte”

Da noi a ruota libera, confessione spiazzante di Marisa Laurito: “Ho guidato senza patente”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera è stata ospite Marisa Laurito, l’attrice ha ripercorso la sua carriera fino ai giorni nostri in cui è a teatro con lo spettacolo Vasame tra cui c’è anche il cantautore Enzo Gragnaniello. E quest’ultimo è intervenuto tramite un breve video dove non solo ha elogiato la collega ma ha anche fatto su di lei una raccomandazione spiazzante: “Mi raccomando quando finiamo lo spettacolo vai più piano sull’autostrada perché tu corri come una pazza.”

Marisa Laurito/ L'amore per lo spettacolo e il suo compagno Pietro Perdini: "Superiamo i problemi con ironia"

Ed a questo punto Marisa Laurito ha fatto una confessione choc: “Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre.” Sul collega, invece, ha speso parole al miele definendolo un essere umano straordinario e un’artista eccellente.

Piero Perdini, compagno Marisa Laurito/ Quel 'rifiuto' per il matrimonio, lei: "Mai creduto nelle nozze..."

Geolier difeso da Marisa Laurito a Da noi a ruota libera: “Racconta la sua storia in modo forte”

Spazio ha avuto durante l’intervista con Francesca Fialdini anche l’argomento Geolier a Sanremo 2024. Il giovane rapper partenopeo, infatti, ha partecipato al Festival con un testo in napoletano che è finito al centro delle polemiche. Su questo Marisa Laurito, ospite oggi a Da noi a ruota libera, ha rivelato il suo pensiero: “E’ una lingua che si evolve. Ed è ovvio che questi cantautori giovani parlano un linguaggio che è un’evoluzione. Io credo che lui abbia portato la sua storia che racconta in modo forte ed è molto seguito. Ha riempito quattro volte il teatro San Paolo e dunque è seguitissimo e bisogna prenderne atto. Poi può piacere o no ma è così.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA