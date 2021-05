Marisa Laurito tra polemiche e le rivelazioni hot/ A Top Dieci dopo la sua discussa autobiografia

E’ uscita la sua autobiografia «Una vita scapricciata» e questa sera Marisa Laurito sarà sul palco di Top Dieci per portare l’allegria che la contraddistingue e quel senso di libertà che l’ha spinta a voltare le spalle al primo marito, l’ex calciatore Cordova, quando ha capito che lui l’avrebbe voluta buona buona a casa ad aspettarlo dai tutti i suoi giri. A Maria Laurito potete togliere tutto ma non la libertà e la passione che mette nella sua professione e che ha messo nei suoi primi settanta anni che racconta nella sua autobiografia parlando come sempre poco della sua vita privata e molto di quella pubblica e di alcuni aneddoti che hanno fatto sorridere e non solo. Proprio nel suo libro Marisa Laurito ha raccontato anche del rapporto con la madre e del racconto che la donna faceva sempre per raccontarle quella serata di aprile in cui lei è venuta al mondo.

Marisa Laurito "Ho comprato un vibratore per togliere l'erre moscia"/ "Per due ore.."

Marisa Laurito 70 anni e non sentirli: “La mia mamma mi raccontava che..”

Proprio il mese scorso ha spento 70 candeline e nel suo libro ha raccontato: “Mia madre mi ha sempre raccontato che il 19 aprile 1951 a mezzanotte, mentre io venivo al mondo, nella casa a fianco alla nostra, don Gennaro, appassionato di lirica, stava cantando: Vincerò… vincerooooò…”. Tutto questo è per lei un segno di buon auspicio visto che, nonostante la sua famiglia vivesse sempre in ristrettezze economiche, non ha mai rinunciato all’arte e allo spettacolo e questo anche grazie alla mamma che era una concertista diplomata in pianoforte. Fin da subito ha capito che avrebbe fatto l’attrice e da allora ormai sono passati oltre 50 anni. Cosa racconterà di tutto questo periodo sul palco di Top Dieci stasera?

