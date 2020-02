Marisa Maffeo/ Sconforto per la preparazione degli antipasti (Masterchef Italia)

Marisa Maffeo è una delle concorrenti di Masterchef 2020, il cooking show di successo in onda giovedì 27 febbraio 2020 in prima serata su Sky Uno. La 34enne originaria di Castel San Lorenzo durante l’ultima puntata ha avuto una vera e propria crisi durante una delle prove; Marisa, infatti, viene chiamata per la brigata blu ad occuparsi della preparazione dell’antipasto e incontra non poche difficoltà nel preparare una bisque di scampi. La sua idea è quella di rivisitare uno degli antipasti più comuni, ossia il classico cocktail di gamberi, ma qualcosa non va per il verso giusto visto. “La mia idea era quella di farli crudi, ce ne abbiamo uno sgusciato li, ma si è completante rovinato” dice l’aspirante chef a Barbieri. Marisa si rende subito conto che qualcosa non va e ha un momento di sconforto per gli scampi. Lo chef Barbieri allora le chiede un piano B, ma Marisa entra in crisi.

Marisa Maffeo: sconforto per gli antipasti a Masterchef 2020

La preparazione degli antipasti crea non poche difficoltà a Marisa Maffeo durante l’ultima puntata di Masterchef 2020. L’aspirante chef della provincia di Salerno, infatti, entra in crisi: “subentra lo sconforto e non è da me perchè riesco a trovare un piano B, ma un piano B io negli scampi non lo trovo, non mi immagino di servirli così”. Marisa non sa dove andare a parare e anche montare una semplice maionese la mette in seria difficoltà: “secondo te si monta sta caz*o di maionese qua dentro? Quando qualcosa comincia ad andare storto poi il resto arriva a catena” – dice Marisa – che non nasconde “non si riesce a montare la maionese qua dentro. Ragazzi sto andando in panico”. Sul finale però l’aspirante chef riesce a preparare la sua bisque di scampi grazie anche all’aiuto di Davide. Per fortuna alla fine Marisa riesce a salvarsi, visto che ad abbandonare il cooking show è Giulia.