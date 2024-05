Marisol Castellanos: “Il percorso ad Amici 2024 è la mia rivincita!”/ “Le incomprensioni con papà…”

Lo studio di Verissimo accoglie oggi tutti i ragazzi di Amici 2024 che di settimana in settimana, fino al serale, hanno dato vita ad un percorso emozionante a caccia del proprio sogno. Non poteva mancare all’appello Marisol Castellanos, vincitrice del circuito di danza seppur ancora incredula: “Io non sono molto sicura di me stessa ma è una soddisfazione grandissima, soprattutto non mi aspettavo di battere un ballerino pazzesco come Dustin, ha una bravura incredibile: in lui dall’inizio del percorso vedevo qualcosa da ammirare.”.

Marisol Castellanos porterà nel cuore il suo percorso ad Amici 2024 e lo dimostrano le parole d’amore, di stima, offerte proprio nello studio di Verissimo. “Sono cresciuta tantissimo, sono entrata che avevo 17 anni ed ero un po’ acerba però sono migliorata tanto nella personalità secondo me. Sono riuscita ad aprirmi cosa che all’inizio ho avuto difficoltà a fare. Poi ho trovato la mia strada e la mia personalità sia artistica che personale”.

Marisol Castellanos e il rapporto con suo padre: “Ho capito i miei errori…”

La vittoria ad Amici 2024 vale per Marisol Castellanos quando una rivincita di vita, uno schiaffo alle difficoltà del passato. “Cosa direi oggi alla me da bambina? Che la luce al fondo al tunnel c’è ed è luminosissima, tutto il percorso che ho fatto è una rivincita. Sono fiera più di qualsiasi altra cosa”. A proposito dei suoi genitori la giovane ballerina ha invece raccontato: “Mamma e papà sono contentissimi, sono mancata molto a casa: a volte al telefono sentivo la voce rotta perchè sentivo che mia madre sentiva la mancanza. Anche mio padre, anche se lui lo dimostro di meno: le incomprensioni del passato? Le abbiamo superate, ho iniziato a capire molte cose e anche dove io avevo torto; ho iniziato a ragionare con la testa di una ragazza più grande”.











