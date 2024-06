Marito di Fernanda Wittgens, chi è?/ Il rapporto con Ettore Modigliani e le indiscrezioni sulla vita privata

Fernanda Wittgens aveva un marito e dei figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Quando si parla di Fernanda Wittgens si ricorda la donna che per prima divenne direttrice della Pinacoteca di Brera e, più in generale, la prima in Italia a ricoprire tale ruolo in un importante museo o galleria. Se invece volessimo parlare degli aspetti più privati della vita di Fernanda Wittgens, risulterebbe molto più complicato perché poco si conosce di questa parte della sua esistenza. Se è nota la storia familiare e dei genitori di Fernanda Wittgens, ben poco si conosce della vita amorosa della donna. Tanto che alla domanda: “Fernanda Wittgens aveva un marito?“, dare una risposta certa sembra quasi impossibile.

Dalle poche notizie a nostra disposizione pare che Fernanda Wittgens, impegnatissima nel lavoro, non si sia sposata e che dunque non abbia avuto un marito, né tantomeno dei figli.

Fernanda Wittgens e il rapporto speciale con Ettore Modigliani

Fernanda Wittgens fu una donna molto ammirata dagli uomini, non solo per il suo aspetto ma, soprattutto, per la sua intelligenza e le conoscenze nell’ambito dell’arte. Si è parlato di un amore platonico con il collega e amico Ettore Modigliani, con il quale ha collaborato per lungo tempo, ma si tratta semplicemente di voci senza alcun tipo di fondamento. Parlando di lei, d’altronde, si fa riferimento soprattutto al suo impegno e dedizione nel lavoro e ben poco agli aspetti della vita amorosa e privata.

A proposito di Ettore Modigliani, Fernanda Wittgens è stata sua assistente e, nel 1935, assume il compito di continuare il suo lavoro, in particolare quando l’uomo che lei considerava il suo mentore viene allontanato dall’amministrazione delle Belle Arti con l’accusa di antifascismo. Parliamo del tempo in cui entrarono in vigore le leggi razziali e, essendo lui ebreo, si vide revocati tutti gli incarichi. In questo periodo la donna prosegue dunque l’opera di Modigliani, informandolo in continuazione.











