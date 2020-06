Marito Serena Williams lascia CdA Reddit/ Ohanian: “Mio posto a un afroamericano”

Pubblicità

Alexis Ohanian, noto al grande pubblico per essere il marito di Serena Williams, si è dimesso dal Consiglio d’Amministrazione di Reddit: una decisione tanto più significativa perché l’imprenditore è un cofondatore della piattaforma e che arriva sull’onda emotiva di quanto sta succedendo negli Stati Uniti dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, tanto da chiedere di essere sostituito appunto da un uomo di colore.

Ohanian, che di storie di immigrazione e integrazione se ne intende molto bene essendo nato a New York da madre tedesca e padre armeno e avendo sposato un’afroamericana come la grande tennista Serena Williams, ha deciso anche di donare un milione di dollari all’iniziativa “Know your rights camp”.

Alexis Ohanian dunque si dimette dal consiglio di amministrazione di Reddit, celebre sito di social news, intrattenimento e forum in cui gli utenti registrati possono pubblicare contenuti che egli stesso ha contribuito a creare, chiedendo anche di essere sostituito con un candidato afroamericano per dare un significato fortemente simbolico al suo gesto, che possa essere di riferimento ed ispirazione anche per altri.

OHANIAN, MARITO SERENA WILLIAMS: “LASCIO REDDIT PER MIA FIGLIA”

Alexis Ohanian, marito di Serena Williams, ha deciso di lasciare il CdA della piattaforma Reddit pensando a Olympia, la figlia avuta proprio con la leggendaria campionessa di tennis. Olympia non ha ancora tre anni, essendo nata il 1° settembre 2017, ma Ohanian pensa a un mondo che vuole migliore per lei, mulatta: “Sto scrivendo queste parole come un padre che deve essere in grado di rispondere a sua figlia nera che gli chiede: Tu cos’hai fatto?” ha scritto infatti su Twitter.

Il gesto del cofondatore di Reddit di lasciare la sua posizione lavorativa milionaria vuole infatti attirare l’attenzione su una delle tante sfaccettature delle discriminazioni: in questo modo infatti egli vuole dare la possibilità di accedere a una posizione di potere in azienda a qualcun altro che di solito potrebbe essere non considerato a causa del colore della sua pelle.

Il gesto si accompagna anche a una concreta iniziativa di solidarietà: infatti Alexis Ohanian ha deciso anche di donare un milione di dollari all’iniziativa Know your rights camp, che ha la missione di rendere più consapevoli dei propri diritti le persone che ne sono destinatarie. Un tema senza dubbio di massima attualità in questo momento negli Stati Uniti.



