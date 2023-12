Mark Sheppard, incidente choc per l’attore di Supernatural/ “Sei attacchi di cuore, sono vivo per miracolo!”

Mark Sheppard, apprensione dei fan per la foto in un letto di ospedale

Tra le serie tv più apprezzate e seguite di sempre occupa un posto di rilievo Supernatural; diverse stagioni all’attivo e numeri decisamente importanti dal punto di vista degli appassionati. Come riporta Coming Soon, uno dei protagonisti del titolo fantasy ha destato la preoccupazione dei fan per un recente racconto piuttosto sconvolgente. Mark Sheppard, con un post su Instagram, ha spiegato come sia praticamente vivo per miracolo.

Il primo campanello d’allarme per i fan di Supernatural è stato la foto di Mark Sheppard direttamente da un letto di ospedale. Leggendo poi la didascalia dello scatto – riportata dal portale – la vicenda appare più chiara. “Ieri stavo andando ad un appuntamento quando sono crollato in cucina. Sei massicci attacchi di cuore, sono stato strappato alla morte quattro volte; a quanto pare ho avuto un blocco del 100% nella mia arteria coronaria sinistra”.

Mark Sheppard vivo per miracolo: “Non sarei qui a scrivere questo post se…”

Il racconto di Mark Sheppard – riportato da Coming Soon – ha dunque sconvolto i fan. L’attore, nonostante il rischio corso e la grande paura, è comunque riuscito a cavarsela per la gioia dei sostenitori e sicuramente anche sua e dei suoi affetti. Nel prosieguo del post sui social ha poi spiegato: “Se non fosse stato per mia moglie, i vigili del fuoco di Los Angeles e l’incredibile staff dell’ospedale St. Joseph non starei qui a scrivere questo post”.

Mark Sheppard è riuscito dunque a superare un momento decisamente delicato e traumatico che avrebbe potuto porre fine alla sua vita. Fortunatamente l’attore è stato prontamente soccorso – come lui stesso ha raccontato – sia da sua moglie che dai sanitari. Sempre nel post sui social il volto di Supernatural ha concluso: “Le mie chance di sopravvivenza erano praticamente pari allo zero ma mi sento bene e miracolato, torno a casa domani!”

