Mark Zuckerberg e Priscilla Chan di nuovo genitori/ Il tenero annuncio: “benvenuta”

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan sono diventati genitori per la terza volta. Il tenero annuncio è arrivato nella giornata di ieri, venerdì 24 marzo 2023, tramite un breve ma dolce post su Instagram. Il CEO di Meta ha dato il benvenuto alla sua terza figlia, la piccola Aurelia, l’ultima arrivata in una famiglia quasi tutta al femminile. “Benvenuta al mondo, sei una piccola benedizione”, ha scritto papà Zuckerberg nella didascalia alla prima, tenera foto della neonata, scattata in ospedale subito dopo la nascita.

L’arrivo di Aurelia, la terza figlia di Mark Zuckerberg e della moglie Priscilla Chan, era già stato preannunciato in un post sempre tramite Instagram, quando il fondatore di Meta aveva scritto “Felici di annunciare che Max e August avranno una nuova sorellina l’anno prossimo”. Negli ultimi tempi non erano mancate le foto della coppia che ritraevano Priscilla Chan in dolce attesa, fino al lieto evento della nascita di Aurelia. La celeberrima coppia ha già due splendide bambine, Maxima che oggi ha sette anni e August, che invece di anni ne ha cinque.

Mark Zuckerberg di nuovo papà di una bambina: “il regalo più grande”

Mark Zuckerberg è diventato papà per la terza volta e ne ha dato comunicazione via social con una dolcissima frase. Aurelia Chan Zuckerberg è la terza bambina avuta dalla moglie Priscilla Chan, in una famiglia quasi tutta al femminile con grande gioia dei genitori. Per celebrare la nascita della loro secondogenita, la piccola August, papà Zuckerberg aveva scritto un lungo post confessando che “non riesco a pensare a un regalo più grande, per una bambina, dell’avere una sorella. Sono cresciuto con tre sorelle e mi hanno insegnato tanto, sono donne forti. Non erano solo le mie sorelle, erano anche le mie migliori amiche. Mi hanno insegnato a competere nella vita e a ridere”.

Anche Priscilla Chan proviene da una famiglia a forte prevalenza femminile, infatti sappiamo che è cresciuta assieme a due sorelle. Si tratta solo di una delle caratteristiche che accomunano Mark Zuckerberg e la moglie, il cui primo incontro risale al 2003, anno in cui entrambi frequentavano l’Università di Harvard, nella quale l’anno dopo sarebbe stato inventato Facebook. La coppia si è conosciuta in un contesto decisamente insolito, ossia mentre si trovavano a una festa ed erano in coda per il bagno. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2012 e come meta per il loro viaggio di nozze hanno scelto l’Italia.

