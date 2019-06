Diretta Marocco Namibia/ Streaming video DAZN: la stella Ziyech (Coppa d’Africa)

Marocco-Namibia, in diretta dall’Al Salam Stadium de Il Cairo, si gioca questa sera domenica 23 giugno alle ore 16.30. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: il Marocco parte tra le favorite della competizione, lanciato dalla stella Ziyech, protagonista nell’ultima Champions League con la maglia dell’Ajax. In più il tecnico Hervé Renard è uno specialista della competizione, avendo già vinto il trofeo alla guida di Zambia e Costa d’Avorio. La Namibia è alla terza Coppa d’Africa della sua storia e arriva da un’importante vittoria in amichevole contro il Ghana. Ha un allenatore di origine italiana, Mannetti, e un difensore, Nyambe, che gioca in Inghilterra, nel Blackburn.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Marocco-Namibia non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO NAMIBIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Marocco-Namibia, in diretta dall’Al Salam Stadium de Il Cairo, domenica 23 giugno alle ore 16.30. Marocco schierato presumibilmente con questo undici titolare col 4-2-3-1: Bounou; Hakimi, Saiss, Benatia, Dirar; El Ahmadi, Fajr; Boufal, Belhanda, Ziyech; En-Nesyri. All. Renard. Namibia che risponderà con un 4-1-3-2 con in campo: Mbaeva; Gebhardt, Hanabub, Hoaseb, Horaeb; Ketjijere; Hotto, Shitembi, Stephanus; Shilongo, Shalulile. All. Mannetti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Marocco favorito per la vittoria contro la Namibia. Quota per il segno 1 fissata a 1.40 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 8.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.05 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.75 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



