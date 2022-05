Marracasch/ II rapporto con Elodie e il nuovo Ko? Il singolo con Geimtaiz e Coez

Sta facendo molto successo la comparsata di Marracash nell’ultimo album di Gemitaiz, insieme a Coez nel brano Ko. Potrebbe essere questo il brano in grado di accendere Radio Italia Live. Il rapper siciliano naturalizzato a Milano è famoso per le sue collaborazioni già dai tempi subito dopo la Dogo Gang, in cui esordiva come solista ma metteva in campo collaborazioni di lusso con J-Ax, Gué Pequeno e Jack La Furia. Negli anni successivi Marracash usciva con altri tormentoni in featuring come il singolo “In radio” o “Margarita” realizzato insieme alla cantante italiana Elodie. Ed è proprio durante le riprese del videoclip di Margarita che è nato l’amore tra Marracash ed Elodie, che poco dopo la fine delle riprese erano stati paparazzati insieme. Poco dopo in estate, è arrivata la conferma da parte dei due con una foto di un loro bacio sulle spiagge di Zanzibar, pubblicata sul profilo di lei. Una storia d’amore che sembrava andare avanti bene, tanto che i due convivevano serenamente durante il periodo di lockdown e avevano persino fatto la loro prima apparizione pubblica sul red carpet della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Tutto procedeva a gonfie vele fino all’estate del 2021 dove iniziano a circolare le prime voci di una rottura, che viene infine confermata dai due. Ma la storia non sembra finita.

Marracash, il rapper torna con Elodie?

È notizia di poche settimane fa il possibile ritorno di fiamma tra Marracash e Elodie, che non passano di certo inosservati. Intanto, Marracash è stato immortalato da alcuni paparazzi del settimanale Chi mentre entrava nel palazzo di casa di Elodie Di Patrizi. Il settimanale parla di “stessa casa, stesso amore” ma il riavvicinamento dei due potrebbe voler dire tante cose, ad esempio una nuova collaborazione tra il rapper e la ex cantante di Amici. Marracash non si esprime sulla questione, e rimane in un silenzio stampa che si protrae da dopo l’uscita del suo ultimo singolo insieme a Vasco Rossi “La pioggia alla domenica”, primo featuring insieme a un rapper nella lunghissima carriera di Vasco Rossi i cui profitti sono stati devoluti interamente a Save The Children. Prima di questo brano Marracash era entrato nelle case degli italiani con il suo ultimo album “Noi, loro, gli altri” uscito il 19 novembre 2021 dalla Island Records. È stato il settimo album pubblicato in studio dal rapper italiano e ha per lui un significato profondo: si parla infatti della frammentazione di sé stessi tra il privato, il lavoro e i fan, un argomento che tocca da vicino il rapper pensando anche alla sua patologia.

Marracash e il video di Ko

