Marracash e Cosmo/ Con il singolo “Greta Thunberg ( Lo stomaco)” a Danza con me?

Marracash e Cosmo tra gli ospiti di “Danza con me“, lo show di Roberto Bolle trasmesso in prima serata mercoledì 1 gennaio 2020 su Rai1. Per il rapper si tratta di una nuova importantissima vetrina per promuovere “Persona”, l’ultimo album di inediti con cui ha letteralmente conquistato le classifiche di vendita. Dopo alcuni anni di silenzio il rapper è tornato più forte che mai sulle scene musicali con un progetto acclamato da critica e pubblico che ha prestato così: “i brani rappresentano parte del mio corpo; sono fatti di ossa, fatti di carne, fatti di sangue. Lo stesso corpo di Marra, lo stesso corpo di Fabio in condivisione da tempo. Non è la prima volta che li vedete insieme, ma è la prima volta che Marra e Fabio si parlano e l’unica in cui sarò io a raccontarli”. La notizia dell’uscita di un nuovo album è stata accolta con grandissimo entusiasmo da amici e colleghi; in particolare da Guè Pequeno amico di lunga data di Marracash. “Conosco questa persona da più di 20 anni e abbiamo condiviso gioie e dolori, la vita ci ha portato molto in alto e allo stesso tempo molto in basso, non sono perfetto come uomo, come artista e come amico ma ti voglio bene come un vero fratello, sei il migliore rapper italiano e uno dei migliori scrittori di questo Paese dove spesso invece viene premiata la mediocrità. Adesso è ritornato il tuo momento e ti auguro tutto il meglio” ha scritto il rapper postando una foto in compagnia dell’amico.

Marracash: “Cosmo è il caos”

Nel nuovo album Marracash ha collaborato con tantissimi colleghi: da Sfera Ebbasta a Massimo Pericolo, da Mahmood a Guè Pequeno fino a Cosmo con cui ha inciso il brano “Greta Thunberg ( Lo stomaco). Una collaborazione che lo stesso rapper ha raccontato così: “ho conosciuto Marco l’estate scorsa in occasione di un concerto a Napoli di cui Elisa era l’art director. Aveva scelto di affiancarsi a me e Cosmo e di fare dei mash up del nostro repertorio per rendere la data una festa. Mi presento alle prove, qualche giorno prima, in ritardo, e capisco da subito che Marco era peggio di me. Tra le mie canne, i ritardi, Cosmo che cazzeggiava e cambiava la scaletta 5 minuti prima dello show, Elisa ha avuto più di un momento difficile. Alla fine il concerto è stato super e io ho avuto l’ennesima prova che Elisa dal vivo ferma il tempo e che Marco, esattamente come il cosmo da cui prende il nome, è il caos. Il caos di generi musicali, sessuali, di stili di vita. Completa il quadro il fatto che ha due figli ed è un ex professore di storia. Come non amarlo?”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA