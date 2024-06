Elodie a ruota libera su Marracash e Andrea Iannone: “Figli? Ci sto pensando”/ “Subìto sessismo sul lavoro”

Elodie: “Mai pentita di quello che ho detto su Marracash. Subìto molestie da giovane”

Insieme ad Annalisa si contende il titolo di popstar del momento, Elodie Di Patrizi, da quando ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi arrivando seconda di strada ne ha fatta. In occasione dell’uscita nei giorni scorsi del suo singolo Black Nirvana ha concesso una lunga intervista a Vanity Fair dove si è sbilanciata sulla sua vita privata, partendo del suo storico ex Marracash che anni fa, ai microfoni de La Confessione di Peter Gomez definì l’uomo della sua vita di cui era ancora innamorata. Si è pentita di quelle dichiarazioni? “Non mi pento di quello che ho fatto o detto in passato, perché mi ha portato all’oggi, che per me è irrinunciabile. Mi ha portato Andrea, che non mi aspettavo proprio e che amo così tanto. Il tempo migliora tutto e offre cose ancora più incredibili”.

"Andrea Iannone geloso di Elodie e Tananai"/ Il duetto scatena il pilota: "cos'è accaduto dietro le quinte"

Spesso attaccata per il suo modo provocante di porsi, Elodie ha confessato di non aver mai subìto molestie nel mondo dello spettacolo mentre invece da piccola, quando lavorava come cameriera fu vittima di uno spiacevole episodio. “Ho subito episodi di sessismo, solo che a volte è complicato rendersene conto sul momento” ha premesso la cantante per poi confessare: “Da piccola, però, mentre facevo la cameriera, mi sono imbattuta in un datore di lavoro che non è stato delicato. Mi sono spostata e gli ho detto: “Che stai a fà?”. Poi l’ho preso da parte e ho cercato di spiegargli che non era il modo. Lui non voleva capire, sminuiva: “È uno scherzo tra me e te”. L’ho lasciato lì nella sua vergogna.”

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: matrimonio in vista?/ "Sei il mio uomo buono, bello e matto!"

Elodie: “Matrimonio con Andrea Iannone, non ci penso ma vorrei dei figli”

Durante l’intervista a Vanity Fair tornando al presente spazio ha avuto la sua storia d’amore con il fidanzato Andrea Iannone. I due stanno insieme da anni e le voci di presunte crisi sono sempre state smentite con i fatti. Sull’ipotesi di matrimonio, però, ha frenato: “Non ho mai sognato l’abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l’idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi, mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto: dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia. Dipende da come si fanno le cose. Può essere pur sempre una festa.”

Elodie fidanzato Andrea Iannone/ Dalla crisi smentita alla voci di matrimonio: cosa c'è di vero?

Da mese esatto ha compiuto 34 anni e se è vero che non ha intenzione di sposarsi, sui figli, invece, ha idee diverse: “Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli” E poi ha aggiunto che cosa la frena dal diventare madre nonostante abbia accanto un uomo che ama e che la ama: “La paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare. Di subire la vita che viene stravolta. La vera verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA