Marracash: “Elodie? Ecco perché non starò più con una persona famosa”/ “I miei colleghi veri amici? Sono…”

Marracash torna a parlare della fine della relazione con Elodie e spiega perché non vuole altre storie con donne famose

Marracash è tornato a parlare della sua storia d’amore con Elodie. I due si sono lasciati ormai da tempo, ma nel corso di un’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli sul canale TikTok Basement_BSMT, il rapper ha spiegato come i riflettori abbiano influito nella fine di questa storia d’amore e perchè ad oggi è deciso a non frequentare nuovamente una persona famosa.

“È un bel ca**o anche quello, anche quella è una bella cosa che non rifarò mai più.” ha esordito Marracash. “Perché poi anche lì non ti sganci mai più. Ancora c’è gente che scrive… Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storie e c’è ancora gente… Immagino anche a lei.” Così ha aggiunto: “È stata anche una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro…Boh, a me è un po’ successo per caso. C’è gente che fantastiche e anche che esige, che vuole, che critica, che rompe… Capisci? Cioè diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua.”

Nel corso della chiacchierata social, Marracash ha parlato anche di amicizia, svelando i nomi dei colleghi che considera veri amici: “Amici…Ti direi Guè (Pequeno, ndr), è un amico. E Jake (La Furia, ndr). Sono quelli con cui sono cresciuto e che erano amici anche prima di fare musica. Per il resto ho tante persone a cui voglio, che mi stanno simpatiche, robe così. Però l’amicizia è un’altra cosa.” E ha concluso: “E poi siamo tutti concorrenti, non farti ingannare da questa pace. La pace va bene per gli affari, come dicono in Gomorra. Poi c’è magari molto rispetto, ecco. Sempre una competizione sana però non parlerei di amici.”

