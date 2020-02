MARRACASH, FIDANZATO DI ELODIE/ “Non andrò a trovarla fino alla finale di Sanremo 2020”

Marracash ha preso una decisione ferma: rivedrà la fidanzata Elodie solo dopo la sua partecipazione a Sanremo 2020. La cantante infatti sarà in gara nella kermesse, al via da oggi, martedì 4 febbraio, e il cantante ha scelto di lasciare che si concentri in questa sua nuova avventura. Ospite di Che tempo che fa, Marracash infatti ha dichiarato: “Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perchè non voglio agitarla”. Un momento che Elodie ha condiviso in repost anche sul suo profilo Instagram, tramite Stories. Nei primi giorni della competizione quindi non sarà fra il pubblico ad assistere alla sua interpretazione, soprattutto in occasione della serata di debutto. Questo non vuol dire comunque che non si sentiranno al telefono come sempre, visto che il cantante vuole darle comunque il suo supporto alla cantante. I due, che insieme hanno creato la hit estiva Margarita, sono stati protagonisti di uno dei tormentoni più ascoltati degli scorsi mesi. Il prossimo 28 marzo, Marracash darà vita invece al suo nuovo giro di concerti, In Persona Tour, un progetto che promuove Persona, l’ultimo album di inediti. Un titolo emblematico con cui il rapper ha scelto di sottolineare l’importanza della maschera che in epoca latina veniva indossata dall’attore, così come il conflitto che vive come artista, diviso fra il suo essere Marracasch e Fabio Rizzo allo stesso tempo.

MARRACASH, FIDANZATO DI ELODIE: “CON LUI SONO SENZA FILTRI”

Appena pochi mesi per la coppia formata da Marracasch e Elodie, una delle più apprezzate dai fan italiani assetati di sentimenti e love story. I due hanno collaborato insieme per il duetto Margarita e poi l’ex di Amici è riuscita persino a conquistare il cuore del rapper. A quanto pare è stata proprio la canzone a permettere ai due di trovare una forte sintonia a livello romantico. “Sul set del video ho capito che mi piaceva perchè ero imbarazzata e io non mi imbarazzo mai”, ha detto la cantante a Vanity Fair, “L’ho invitato a cena, senza pensieri. Volevo solo conoscerlo meglio. Ora mi sento come un’adolescente”. Lei, abituata ad avere il controllo su qualsiasi cosa, non è riuscita a mantenere fede alla sua nota razionalità anche di fronte al rapper. “Con lui sono senza filtri, discutiamo, ci sfidiamo, siamo già consapevoli dei nostri difetti”, aggiunge, “è una cosa onesta, viscerale”. Il cambiamento di Elodie è sotto gli occhi di tutti: lo scorso novembre ha pubblicato delle foto in cui bacia Marracasch in quel di Zanzibar. “Non avevo mai pubblicato foto così in vita mia”, ha detto, “siamo stati in Africa, felici, era un modo per fargli capire che ci tenevo. Poi è il mio fidanzato, mi viene voglia di dirlo a tutti, mi sento giusta vicino a lui”. Intanto Marracasch festeggia il Disco di Platino grazie al suo singolo Bravi a Cadere. Lo comunica nelle Stories, annunciando il grande evento. Una conferma, se si pensa ai tanti successi registrati nel corso della sua fiorente carriera.

