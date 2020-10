Marracash, fidanzato Elodie/ “Positivo al Covid, ma sto bene e quasi guarito”

Marracash ed Elodie formano una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. La coppia, però, non ama molto condividere foto e video della propria storia d’amore regalando ai fans solo gli scatti dei momenti davvero speciali che vivono insieme come è accaduto in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Da diverse settimane, Elodie e Marracash non si mostrano insieme sui social al punto che qualcuno ha cominciato a pensare ad una crisi tra i due. Tuttavia, a spegnere i rumors è stato lo stesso Marracash che, sui social, ha annunciato di essere positivo al Covid. “Questa l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid(tranquilli sto bene e sono quasi guarito)”, ha scritto il rapper rassicurando immediatamente tutti.

MARRACASH ED ELODIE, UN GRANDE AMORE MA NIENTE CONVIVENZA

Elodie e Marracash sono fidanzati da più di un anno. Il loro è un amore che ha immediatamente conquistato i fans e che è cresciuto giorno dopo giorno. Pur essendo molto innamorati non vivono insieme e a spiegare il motivo è stata la cantante. “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, ha spiegato a Il Messaggero. Non vivendo insieme, la coppia riesce ad evitare tutte quelle discussioni che nascerebbero vivendo sotto lo stesso tetto. Nonostante i rumors, dunque, tra i due cantanti la storia procederebbe a gonfie vele. Sia Marracash che Elodie, infatti, stanno vivendo un momento positivo anche sul lavoro. Vita privata e professionale serena per la coppia che, lontana dalle luci dei riflettori, si gode il proprio amore.



