Elodie/ Crisi con Marracash? La lite estiva poi il gesto d’amore

Elodie e Marracash continuano ad infiammare il gossip. Le due star della musica italiana sono stati grandi protagonisti di questa estate grazie alle loro canzoni. Ma è anche la loro storia d’amore a tenere tutti col fiato sospeso. Dal colpo di fulmine sul set di “Margarita”, i due poi non si sono più lasciati. Eppure proprio nei giorni più caldi di questa estate si è parlato di una crisi per la coppia, che avrebbe avuto un forte litigio mentre si trovava in vacanza in Sicilia, a Taormina. I tantissimi timori dei fan della coppia sono però scomparsi quando entrambi sono apparsi insieme e innamoratissimi sulla passerella della Mostra del cinema di Venezia qualche settimana fa.

Elodie e Marracash, scambio di battute social

La foto è stata condivisa da entrambi su proprio account Instagram e migliaia sono stati i commenti dei fan che ne hanno elogiato la bellezza. I gossip sulla crisi sono infatti un ricordo ben lontano e, a dimostrarlo, anche lo scambio di commenti complici che i due artisti si scambiano proprio sui social. Insomma: Elodie e Marracash si amano e sono una coppia solida. La loro storia non conosce ostacoli e crisi e i fan ne sono più che contenti.





