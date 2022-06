Marracash/ Il rapper “torna insieme” a Elodie? Tra rumors e realtà…

Marracash torna protagonista sul palcoscenico con l’esibizione ai Tim Summer Hits 2022. Il rapper di recente ha fatto tornare a parlare della sua splendida storia d’amore con la collega Elodie Di Patrizi. I due sono stati insieme dal 2019 al 2021, ma non tutti sanno che hanno continuato a collaborare come due veri professionisti. È per questo che molti hanno parlato di ritorno di fiamma in seguito alla presenza di Marracash nel backstage dell’ultimo concerto della cantante romana. Tra sorrisi e momenti di grande felicità i due si sono fatti ritrarre in una fotografia di famiglia. Attenzione però perché ovviamente il rapper non ha nascosto nulla, e perché avrebbe dovuto, pubblicando su Instagram diverse storie riprendendo i brani Andromeda e Niente canzoni d’amore. I fan continuano a sperare di vederli tornare insieme, ma chi conosce bene la loro situazione è consapevole che c’è affetto ma non sembrano esserci presupposti per rivederli insieme almeno come una coppia di fidanzati.

La carriera discografica di Marracash racconta uno dei rapper sicuramente più apprezzati del panorama musicale italiano, con hits che colpiscono un pubblico vasto e dalle fasce anagrafiche sicuramente varie. Tanto tempo è sicuramente passato dalla pubblicazione del mixtape di Roccia Music I (siamo oramai nel lontano 2004), periodo mirato alla collaborazione con Don Joe e Dogo Gang, da lì la carriera di Marracash sul panorama musicale è stata sicuramente intensa e proficua e non si è lasciata scappare anche dissidi che sono tipici per chiunque in questo panorama: Fino a qui tutto bene (2009), King del Rap (2011), Status (2013), sono tutti progetti musicali che compongono il vasto caleidoscopio artistico dell’artista di Nicosia. Da ultimo, ma non meno importante, è l’ultimo progetto musicale di Marracash che si impone sulla scena discografica nazionale con un singolo-tormentone dal successo quasi imponente: ‘Noi, loro, gli altri’ (del novembre 2021) rappresenta il culmine di un lavorio artistico che affonda le proprie radici nel profondo delle prime collaborazioni e che s’impone con un famosissimo ‘Crazy Love’, cui fa seguito anche ‘Infinity Love’, in collaborazione con Guè Pequeno. Per quanto l’ultima tourneé ufficiale si situi nell’oramai lontano 2017, il feed ufficiale di @kingmarracash racconta di un tour estivo che si appresta oramai alla partenza, con un artista sicuramente pronto a regalare al suo pubblico uno spettacolo che – come da lui annunciato – non ha avuto mai modo di suonare dal vivo (riferendosi ad alcuni dei suoi album più importanti) e che ha tutta l’esigenza di essere ascoltato e goduto, come solo la sua musica richiede.

