Marracash replica a Morgan: “Non mi nominare mai più”/ “Mentre gratti gli ultimi soldi…”

Marracash contro Morgan

Marracash non resta in silenzio e replica a Morgan, finito al centro della bufera per lo sfogo a cui si è lasciato andare contro il pubblico nel corso dell’ultimo concerto. Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, durante il suo sfogo, ha tirato in ballo anche altri nomi della musica italiana, in particolare Marracash e Fedez. “Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!”, queste le precise parole utilizzate da Morgan il cui sfogo non solo è diventato virale, ma ha scatenato una serie di critiche e controreazioni.

A scagliarsi contro Morgan è stato anche lo stesso Marracash che, tirato in bolla dal cantautore, ha replicato con una storia pubblicata su Instagram e con cui lancia una frecciatina a Morgan chiedendogli espressamente di non citare più il suo nome.

Le parole di Marracash

Marracash non resta in silenzio e risponde direttamente a Morgan tramite i social. Fabio Bartolo Rizzo, questo il vero nome del rapper, con una Instagram Story, risponde direttamente a Morgan. “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Queste le parole usate da Marracash per rispondere e replicare a Morgan che, dopo aver chiesto scusa per le parole utilizzate nel corso del concerto che ha tenuto a Selinunte, in provincia di Trapani, dedicato a Franco Battiato, non ha controbattuto.

