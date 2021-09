Marracash, Seat Music Awards/ Sempre al centro del gossip per… Elodie

Marracash, il cui vero nome è Fabio Bartolo Rizzo, è uno dei più grandi rapper italiani, oltre ad essere un grande produttore. Lo torneremo ad ascoltare stasera, 9 settembre 2021, ai Seat Music Awards. Persona riservata e poco avezza ai clamori del mondo dello spettacolo, è quasi sempre al centro di gossip, non sempre veri, grazie alla sua fidanzata Elodie.

Spesso, infatti, si parla di un loro possibile allontanamento, mai due artisti prontamente smentiscono. La coppia ha anche duettato in una hit di successo: Margarita. Dopo essere stato in tour la scorsa primavera, lo aspetta un inverno ricco di date dal vivo da Verona, a Milano, a Jesolo, a Firenze, a Roma.

Marracash. la sua carriera: ecco perchè viene chiamato così

Il King del rap Marracash, come viene definito dagli addetti ai lavori, ha iniziato a cantare da piccolo grazie alla sua passione per i Metallica e gli 883. Si deve alla sua pelle scura il suo nome d’arte, infatti, molti agli esordi lo scambiavano per un maracchino. La carriera inizia nel 2004 con i Club Dogo, a cui sussegguono una serie di collaborazioni con Fabri Fibra e Giusy Ferreri. Il suo primo grande successo è Badabum Cha Cha. Il suo album del 2020 Persona, viene classificato dalla rivista Rolling Stones come miglior disco dell’anno.

Il cantante è poco incline a parlare e far parlare di sé, infatti, i suoi profili social non sono molto aggiornati. Preferisce che sia la sua musica e la sua arte a raccontare di lui, nonostante tra Facebook e Instagram, può vantare un seguito numerosissimo di fan. I suoi seguaci sono perfettamente consapevoli di questo e lo amano, proprio perché, lo ritengono diverso da tanti altri. Poco egocentrico e piuttosto timido, non vi sono foto e pubblicazioni recenti che lo riguardano.

