Elodie e Marracash sono in crisi?/ “Non si vedono più insieme”, la segnalazione

Cosa sta succedendo tra Elodie e Marracash? I fan della coppia se lo domandano dopo una segnalazione che avrebbe fatto preoccupare i loro estimatori. I due cantanti, infatti, non si mostrano insieme da tempo, se non per qualche post social sponsorizzato. Una lontananza voluta o la loro assenza di coppia potrebbe celare una crisi in corso? Ad alimentare il sospetto ci ha pensato Deianira Marzano che nelle passate ore attraverso le sue Instagram Stories ha parlato proprio della coppia di artisti: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme”.

Nessuna smentita da parte dei diretti interessati anche se la segnalazione alla quale ha dato risalto l’esperta di gossip ha acceso alcuni dubbi presso i fan di Elodie e Marracash. La cantante artisticamente venuta alla ribalta nel talent show di Maria De Filippi, ha trascorso alcuni giorni di relax lontana dal rapper, come riporta Gossip e Tv: la donna è stata avvistata in Sicilia in compagnia dell’amica Diletta Leotta, anche lei a quanto pare tornata single dopo la storia con Can Yaman. Decisamente più riservata l’estate di Marracash, che non ha mai dimostrato di amare particolarmente il gossip.

Elodie e Marracash: nuove voci di crisi per la coppia

Non è chiaro si si tratta dell’ennesimo gossip sulla coppia o se davvero Elodie e Marracash stiano attraversando un momento di crisi. Ciò che è certo è che la cantante ha deciso di concentrarsi totalmente sul lavoro in occasione della preparazione del nuovo album. Inoltre debutterà come attrice e dovrebbe anche debuttare alla conduzione de Le Iene. Saranno stati i tanti impegni lavorativi a tenerla lontana da Marracash?

La loro storia, iniziata due anni fa, era stata già vittima di malelingue, soprattutto nel periodo del lockdown. All’epoca Elodie, intervistata a Radio 105 aveva detto: “Stiamo vivendo bene l’isolamento. Ci alleniamo, scherziamo, chiacchieriamo. Poi ognuno ha i suoi spazi in casa per fare le sue cose. È una convivenza forzata, che va bene”. Dopo la quarantena Elodie aveva deciso di prendere casa da sola ma era intervenuta a FQMagazine per smentire le voci di una crisi e fare ulteriore chiarezza: “Abbiamo avuto discussioni come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”. Adesso arriva la nuova bomba che torna a far tremare i fan.

