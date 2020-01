Mars attacks/ Video, su Italia 1 il film con Pierce Brosnan e Jack Nicholson

Mars attacks andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, alle ore 15.55. Si tratta di un film di fantascienza del 1996 direto da Tim Burton (Nightmare before Christmas, Edward mani di forbice, La sposa cadavere) ed interpretato da Jack Nicholson (Shining, Qualcuno volò sul nido del cuculo, The departed – Il bene e il male), Pierce Brosnan (Mamma mia, La morte può attendere, Il domani non muore mai), Sarah Jessica Parker (Hocus Pocus, Footloose, la serie tv Sex and the city) e Annette Bening (American beauty, Captain Marvel, Il Presidente – Una storia d’amore). Le musiche sono state composte da Danny Elfman (La fabbrica di cioccolato, Nightmare before Christmas, Alice in Wonderland), collaboratore di lunga data di Burton. Il film si ispira alle pellicole di fantascienza classica degli anni ’50 e ’60 e ai b-movie dello stesso periodo.

Mars attacks, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Mars attacks. Sembra una normale serata negli Stati Uniti, quando un esercito di dischi volanti viene avvistato mentre, partito dal sottosuolo di Marte, si dirige verso la Terra. Viene subito dichiarato lo stato di emergenza e l’esercito di prepara al peggio per affrontare i nemici in arrivo. Il Presidente degli Stati Uniti (Jack Nicholson) decide però di accogliere in modo diverso i visitatori, organizzando un pacifico comitato di benvenuto. Non sono solo le alte sfere della politica ad attendere con curiosità l’arrivo dei marziani. Richie Norris (Lukas Haas) è un giovane panettiere che vive all’ombra della fama del fratello militare, Byron Williams (Jim Brown) è un ex pugile di Las Vegas, Jason Stone (Michael J. Fox) e Nathalie Lake (Sarah Jessica Parker) sono due giornalisti televisivi. Le vite di tutti loro convergeranno quando i marziani arriveranno finalmente sulla Terra. Purtroppo per il Presidente però il loro atterraggio non sarà pacifico.

Il trailer di Mars attacks





© RIPRODUZIONE RISERVATA