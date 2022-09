Marta Fenaroli a Miss Italia, dopo il cancro/Scoperta choc a 19 anni: “Ero distrutta”

Miss Italia, Marta Nerina Fenaroli già Miss Lombardia sogna l’ambita fascia

La nuova edizione di Miss Italia é al centro dell’attenzione mediatica per la partecipazione in corsa di Marta Nerina Fenaroli. La giovane donna di 20 anni é già Miss Lombardia e l’accesso al contest di bellezza tanto ambito per lei non é solo un sogno che si realizza dal punto di vista artistico e personale, ma molto di più. La giovane lombarda é infatti reduce dalla vittoria conseguita a fatica al termine di un’importante battaglia per la vita, avviata contro un tumore diagnosticatole in età fertile. A sospingerla a prendere parte al contest di Miss Italia, forse, é stata anche la voglia di inseguire le orme della madre, che prendeva parte a Miss Italia nel lontano 1991, ma di sicuro da parte di Marta Nerina Fenaroli c’é anche la voglia di comunicare un messaggio di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori, e che si possa guarire dal cancro come nel suo caso.

“Sono passata da detestare con tutte le forze il mio corpo che mi aveva abbandonata a usarlo poi per avere la mia rivalsa”, ha fatto sapere di sé la giovane aspirante Miss Italia in un’intervista concessa al Corriere della Sera. La fame di vita ha prevalso alla fine, al di là della disperazione che l’ha investita al momento della scoperta del cancro, arrivata poco prima del suo esame di maturità e all’età di 19 anni.

La scelta di prendere parte al concorso di Miss Italia l’ha maturata per rendere pubblica la sua storia e quindi per abbracciare chi vive la stessa condizione vissuta alle prese con la malattia, anche perché nonostante la terribile notizia la 20enne non si é mai fermata ed é una studentessa di Medicina al San Raffaele. La vita quindi può proseguire anche dopo la scoperta di un tumore. Inoltre, come lei stessa rende noto nella sua intervista di presentazione, la 20enne é una figlia d’arte: “Mia mamma Zoraima partecipò a Miss Italia 31 anni fa, quando vinse Martina Colombari”.

Marta Fenaroli scopre il tumore a 19 anni

La scoperta del tumore per Marta Fenaroli é arrivata una settimana prima dell’esame di maturità, previsto nel periodo del lockdown disposto in Italia come misura di prevenzione del Coronavirus: “Ero con alcuni amici al lago,mi fanno una foto e io noto questi rigonfiamenti sul collo. Non avevo sintomi. Però faccio dei controlli e mi arriva la terribile notizia. Il giorno dopo avevo l’orale: ho deciso di presentarmi lo stesso senza dire niente ai professori. Non volevo la loro compassione o un trattamento particolare. Soprattutto non volevo fare pena a nessuno. O che i miei compagni pensassero che sfruttavo la malattia per avere corsie preferenziali. Cosa che, purtroppo, ho sentito dire più di

una volta nei corridoi di Miss Italia da alcune ragazze”.

Come si sentiva l’aspirante Miss Italia nel momento più buio della sua vita? “Fisicamente ero distrutta, il dolore fisico è stato tremendo. Facevo i primi sette giorni a letto, non avevo forze per mangiare o lavarmi o camminare”. Ad aprile 2021, la rinascita: “Fuori pericolo. Ci è voluta molta forza, mi sento ogni giorno una sopravvissuta”. Nonostante, tutto, quindi Marta Fenaroli ha trovato la forza in se stessa per sognare la fascia di Miss Italia.











